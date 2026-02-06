Accu aangedreven ruitenreiniger WV 1 Plus Frame Edition
Maak je ramen moeiteloos en drie keer sneller schoon dan voorheen, met streeploos resultaat met de WV 1 Plus Window Vac met bijpassende sproeifles en handige kozijntool.
Probeer het zelf en ontdek het zelf: de WV 1 Plus Frame Edition Window Vac van Kärcher zorgt voor streeploze, schone ramen en bespaart veel tijd en moeite. De intelligente combinatie van spuitfles en wisser garandeert een uiterst effectieve reiniging. Het handige apparaat zuigt na elk gebruik eenvoudig het water van het raam op – streeploos en zonder druppelend vuil water. In vergelijking met conventionele methoden is handmatige reiniging merkbaar eenvoudiger en drie keer sneller dan voorheen. De handige werking op accu en het compacte ontwerp garanderen maximale flexibiliteit bij het reinigen van al je gladde huishoudelijke oppervlakken. Bij de levering is bovendien een kozijnreinigingstool inbegrepen voor het eenvoudig en handmatig reinigen van raamkozijnen, handgrepen en raamgroeven.
Kenmerken en voordelen
LichtgewichtLigt goed en comfortabel in de hand, veroorzaakt geen pijnlijk gevoel.
Compact en handigRamen schoonmaken gaat met de Window Vac drie keer zo snel als op de traditionele manier. Dankzij de elektrische afzuiging behoort druipend water nu tot het verleden. Voor glanzend schone ramen.
Led-display in het gezichtsveldDe tank snel en eenvoudig legen zonder in contact te komen met vuil water. Het ingebouwde LED-scherm op de aan/uit-knop laat u tijdig weten wanneer de accu moet worden opgeladen.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Drie keer zo snel
- Met de accuaangedreven Window Vac zijn ruiten drie keer sneller schoon dan met traditionele methoden.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektrische waterafzuiging zijn vervelende druppels voor altijd verleden tijd. Voor stralend schone ruiten.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig: tank legen zonder contact met vuilwater
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|250
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|100
|Looptijd accu (min)
|25
|Oplaadtijd accu (min)
|150
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 70
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|0,5
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|130 x 250 x 275
Verpakkingsinhoud
- Oplader: WV & KV-lader (1 stuk)
- Sproeiflacon Standard met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
- Tool voor het schoonmaken van kozijnen
Uitvoering
- Zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Raamkozijnen
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 1 Plus Frame Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.