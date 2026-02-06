Accu aangedreven ruitenreiniger WV 2 Plus Multi Edition
Streeploos, druppelvrij, schoon: de WV 2 Plus Multi Edition en zijn 3 verschillend gekleurde zuigstrips zijn geschikt voor alle gladde oppervlakken en zijn gemakkelijk te hanteren.
Kärcher heeft een revolutie teweeggebracht in het schoonmaken van ramen met de innovatieve Window Vac. De originele Kärcher snoerloze raamzuiger maakt schoonmaken kinderspel en bespaart veel tijd en moeite. Hier komt kleur om de hoek kijken: de speciale editie bevat 3 gekleurde zuigstrippen die de sfeer van je raamstofzuiger bepalen. Kies je favoriete kleur voor gladde oppervlakken met een wow-effect. Dankzij zijn krachtige zuigkracht behoren vervelende druppels voorgoed tot het verleden. De slimme combinatie van sprayflacon en microvezel wisserovertrek en de zuigfunctie van de raamstofzuiger zorgen voor een zeer effectieve reiniging en sprankelend schone ramen - zonder strepen of resten. Bovendien maakt de handige en ergonomische Kärcher snoerloze Window Vac een bijzonder hygiënische raamreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met het vuile water.
Kenmerken en voordelen
Kan snel worden geleegdHet vuilwaterreservoir kan op elk moment snel en eenvoudig worden geleegd.
Verwisselbare zuigmondKies een grote of kleine zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Led-display in het gezichtsveldDe tank snel en eenvoudig legen zonder in contact te komen met vuil water. Het ingebouwde LED-scherm op de aan/uit-knop laat u tijdig weten wanneer de accu moet worden opgeladen.
Lichtgewicht en stil
- Door het lage gewicht en verrassend lage geluidsniveau wordt ramen schoonmaken met de WV 2 nog aangenamer.
Drie keer sneller
- Vensterreiniging 3 maal sneller dan met de traditionele methodes dankzij de Window Vac.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|100
|Looptijd accu (min)
|35
|Oplaadtijd accu (min)
|230
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 105
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|0,6
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|120 x 280 x 320
Verpakkingsinhoud
- Oplader: WV & KV-lader (1 stuk)
- Sproeiflacon Standard met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
- Zuigstrip, breed: 3 x
Uitvoering
- Zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 2 Plus Multi Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.