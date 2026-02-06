Accu aangedreven ruitenreiniger WV 2 Plus N D500
Handige bediening, geen druppelend water dankzij de zuigkracht - met de originele snoerloze raamzuigerset van Kärcher zijn ramen in een handomdraai sprankelend schoon en streeploos.
Kärcher heeft een revolutie teweeggebracht in het schoonmaken van ramen met de innovatieve Window Vac. De originele Kärcher snoerloze raamzuiger maakt schoonmaken kinderspel en bespaart veel tijd en moeite. Dankzij de krachtige zuigkracht behoort vervelend nadruppelen voorgoed tot het verleden. De slimme combinatie van sprayflacon en microvezel wisserovertrek en de zuigfunctie van de raamstofzuiger zorgen voor een zeer effectieve reiniging en stralend schone ramen - zonder strepen of resten. Bovendien maakt de handige en ergonomische Kärcher snoerloze raamzuiger een bijzonder hygiënische raamreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met het vuile water. Dankzij de extra smalle zuigmond kunnen zelfs kleinere of moeilijk bereikbare plaatsen zoals vensterbanken of vitrines moeiteloos worden bereikt. Dit betekent dat er geen grenzen meer zijn aan het schoonmaken.
Kenmerken en voordelen
Kan snel worden geleegdHet vuilwaterreservoir kan op elk moment snel en eenvoudig worden geleegd.
Verwisselbare zuigmondKies een grote of kleine zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Led-display in het gezichtsveldDe tank snel en eenvoudig legen zonder in contact te komen met vuil water. Het ingebouwde LED-scherm op de aan/uit-knop laat u tijdig weten wanneer de accu moet worden opgeladen.
Lichtgewicht en stil
- Door het lage gewicht en verrassend lage geluidsniveau wordt ramen schoonmaken met de WV 2 nog aangenamer.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer sneller
- Ramen schoonmaken gaat met de accu-aangedreven Window Vac drie keer zo snel als op de traditionele manier.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig leegmaken van het reservoir zonder in contact te komen met het vuile water.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|100
|Looptijd accu (min)
|35
|Oplaadtijd accu (min)
|230
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 105
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|120 x 280 x 320
Verpakkingsinhoud
- Oplader: WV & KV-lader (1 stuk)
- Sproeiflacon Standard met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 500 ml
- Smalle zuigmond
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Douchecabine/badkuip
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 2 Plus N D500
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.