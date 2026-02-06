Accu aangedreven ruitenreiniger WV 2 Plus N D500

Handige bediening, geen druppelend water dankzij de zuigkracht - met de originele snoerloze raamzuigerset van Kärcher zijn ramen in een handomdraai sprankelend schoon en streeploos.

Kärcher heeft een revolutie teweeggebracht in het schoonmaken van ramen met de innovatieve Window Vac. De originele Kärcher snoerloze raamzuiger maakt schoonmaken kinderspel en bespaart veel tijd en moeite. Dankzij de krachtige zuigkracht behoort vervelend nadruppelen voorgoed tot het verleden. De slimme combinatie van sprayflacon en microvezel wisserovertrek en de zuigfunctie van de raamstofzuiger zorgen voor een zeer effectieve reiniging en stralend schone ramen - zonder strepen of resten. Bovendien maakt de handige en ergonomische Kärcher snoerloze raamzuiger een bijzonder hygiënische raamreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met het vuile water. Dankzij de extra smalle zuigmond kunnen zelfs kleinere of moeilijk bereikbare plaatsen zoals vensterbanken of vitrines moeiteloos worden bereikt. Dit betekent dat er geen grenzen meer zijn aan het schoonmaken.

Kenmerken en voordelen
Accu aangedreven ruitenreiniger WV 2 Plus N D500: Kan snel worden geleegd
Kan snel worden geleegd
Het vuilwaterreservoir kan op elk moment snel en eenvoudig worden geleegd.
Accu aangedreven ruitenreiniger WV 2 Plus N D500: Verwisselbare zuigmond
Verwisselbare zuigmond
Kies een grote of kleine zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Accu aangedreven ruitenreiniger WV 2 Plus N D500: Led-display in het gezichtsveld
Led-display in het gezichtsveld
De tank snel en eenvoudig legen zonder in contact te komen met vuil water. Het ingebouwde LED-scherm op de aan/uit-knop laat u tijdig weten wanneer de accu moet worden opgeladen.
Lichtgewicht en stil
  • Door het lage gewicht en verrassend lage geluidsniveau wordt ramen schoonmaken met de WV 2 nog aangenamer.
De originele
  • Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer sneller
  • Ramen schoonmaken gaat met de accu-aangedreven Window Vac drie keer zo snel als op de traditionele manier.
Druppel- en streepvrije resultaten
  • Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Volledig hygiënisch
  • Snel en eenvoudig leegmaken van het reservoir zonder in contact te komen met het vuile water.
Verschillende toepassingen
  • De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte van de zuigmond (mm) 280
Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm) 170
Capaciteit van het vuilreservoir (ml) 100
Looptijd accu (min) 35
Oplaadtijd accu (min) 230
Vermogen per acculading (m²) circa 105
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Kleur Wit
Gewicht zonder accessoires (kg) 0,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 120 x 280 x 320

Verpakkingsinhoud

  • Oplader: WV & KV-lader (1 stuk)
  • Sproeiflacon Standard met microvezel wisovertrek
  • Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 500 ml
  • Smalle zuigmond

Uitvoering

  • Zuigmond
  • Verwisselbare zuigmond
Accu aangedreven ruitenreiniger WV 2 Plus N D500
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • ramen en glasoppervlakken
  • Spiegels
  • Tegels
  • Glazen tafels
  • Douchecabine/badkuip
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 2 Plus N D500 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.