Accu aangedreven ruitenreiniger WV 2 Plus NP
Gemakkelijk in gebruik, geen druppelend water dankzij zuigkracht en enorme tijdsbesparing - met de originele accu-aangedreven Window Vac set van Kärcher zijn ramen in een mum van tijd sprankelend schoon en streeploos.
Met de innovatieve Window Vac heeft Kärcher een revolutie teweeggebracht in de ruitenreiniging. Wanneer je de originele Kärcher Window Vac gebruikt, wordt schoonmaken kinderspel en bespaar je veel tijd en moeite. Dankzij de elektrische zuiging behoort de ergernis van druppelend water tot het verleden. De slimme combinatie van spuitfles en microvezeldoek en de zuigfunctie van de Window Vac zorgen voor een zeer effectieve reiniging en sprankelend schone ramen - zonder strepen en resten. Bovendien maakt de handige en ergonomische Kärcher Window Vac op accu een bijzonder hygiënische ramenreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met het vuile water. Dankzij het extra smalle zuigmondstuk bereikt hij ook moeiteloos kleinere of moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij tralievensters of vitrinekasten. Het resultaat? Er zijn geen grenzen meer aan het schoonmaken.
Kenmerken en voordelen
Kan snel worden geleegdHet vuilwaterreservoir kan op elk moment snel en eenvoudig worden geleegd.
Verwisselbare zuigmondKies een grote of kleine zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Led-display in het gezichtsveldDe tank snel en eenvoudig legen zonder in contact te komen met vuil water. Het ingebouwde LED-scherm op de aan/uit-knop laat u tijdig weten wanneer de accu moet worden opgeladen.
Lichtgewicht en stil
- Door het lage gewicht en verrassend lage geluidsniveau wordt ramen schoonmaken met de WV 2 nog aangenamer.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer sneller
- Ramen schoonmaken gaat met de accu-aangedreven Window Vac drie keer zo snel als op de traditionele manier.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig leegmaken van het reservoir zonder in contact te komen met het vuile water.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|100
|Looptijd accu (min)
|35
|Oplaadtijd accu (min)
|230
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 105
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|120 x 280 x 320
Verpakkingsinhoud
- Oplader: WV & KV-lader (1 stuk)
- Sproeiflacon Standard met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
- Smalle zuigmond
- Vuilschraper
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Douchecabine/badkuip
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 2 Plus NP
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.