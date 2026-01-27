Accu aangedreven ruitenreiniger WV 4-4 plus
Streeploos schone resultaten: de ruitenreiniger Window Vac met innovatieve siliconen zuigstrip overtuigt door zijn veelzijdigheid en eindeloze looptijd. 4 V Kärcher Battery Power oplaadbare accu en oplader niet inbegrepen.
Prestaties die inspireren: de Window Vac WV 4-4 Plus scoort met een verwisselbare accu voor eindeloze gebruiksduur zonder onderbrekingen, een LED-accustatusindicatie en zijn innovatieve siliconen zuigstrip, waarmee ramen tot aan de rand van de vloer kunnen worden gereinigd. De slimme combinatie van sproeifles en microvezeldoek en de zuigfunctie van de ruitenreiniger garanderen sprankelend schone ramen - zonder strepen, verveldende waterdruppels en zeepresten. En dat 3x sneller dan op de traditionele manier. Ook alle andere gladde oppervlakken kunnen moeiteloos worden gereinigd. Glazenwassen met de ergonomische Kärcher draadloze Window Vac WV 4-4 Plus is bijzonder hygiënisch, omdat er geen direct contact is met het vuile water, zelfs niet wanneer de tank wordt geleegd en gereinigd. De 4 V Kärcher Battery Power verwisselbare accu is niet bij de levering inbegrepen. Perfecte compatibiliteit met alle 4 V Kärcher Battery Power-apparaten.
Kenmerken en voordelen
4 V Kärcher Battery Power verwisselbare accuj verkrijgbaar als los accessoireMaximale flexibiliteit en werktijd met een extra accu. Duurzaam, veilig en krachtig dankzij de lithium-ion-cel. Compatibel met alle 4V Kärcher Battery Power-apparaten.
Zuigstrip met siliconentechnologieDe innovatieve lange zuigstrip maakt het schoonmaken nog flexibeler.
LED looptijdweergave3 LED's geven de huidige laadstatus van het apparaat aan.
Tank hygiënisch en snel legen
- Eenvoudig legen van de vuilwatertank zonder contact met water en vuil.
Aangenaam stil
- De stille werking van de Window Vac maakt het werken nog aangenamer.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer zo snel
- Met de snoerloze raamreiniger is het wassen van ramen 3 keer sneller gedaan.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektrische waterafzuiging behoort vervelend nadruppelen tot het verleden.
Verschillende toepassingen
- Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|4 V Battery platform
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|150
|Spanning (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Accucapaciteit (Ah)
|2,5
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 120 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|circa 40 (2,5 Ah)
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|133 x 281 x 311
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Sproeiflacon Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
Uitvoering
- Zuigmond
Videos
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen WV 4-4 plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.