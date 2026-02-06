Accu aangedreven ruitenreiniger WV 4-4 Plus Battery Set
Streeploos schoon: De ruitenreiniger met innovatieve siliconenlip overtuigt door zijn veelzijdigheid en eindeloze gebruikstijd. Incl. oplaadbare accu van 4 V Kärcher Battery Power en oplader
Prestaties die inspireren: De WV 4-4 Plus accuset raamstofzuiger scoort met een oplaadbare accu voor eindeloze bedrijfstijd zonder onderbrekingen, een LED-indicator voor de batterijstatus en zijn innovatieve siliconen lip, waarmee je ramen tot aan de vloerrand kunt schoonmaken. De slimme combinatie van sprayflacon en microvezel mopovertrek en de zuigfunctie van de raamstofzuiger garanderen sprankelend schone ramen - zonder strepen of resten. Ook alle andere gladde oppervlakken kunnen moeiteloos worden gereinigd. Ramen zemen met de ergonomische Kärcher WV 4-4 Plus accuset draadloze raamzuiger is bijzonder hygiënisch, omdat er geen direct contact is met het vuile water, zelfs niet bij het legen en reinigen van de tank. De oplaadbare accu 4 V Kärcher Battery Power wordt meegeleverd. Perfecte compatibiliteit met alle 4 V Kärcher Battery Power apparaten.
Kenmerken en voordelen
4 V Kärcher Battery Power accu meegeleverdMaximale flexibiliteit en werktijd met een extra accu. Duurzaam, veilig en krachtig dankzij de lithium-ion-cel. Compatibel met alle 4V Kärcher Battery Power-apparaten.
Zuigstrip met siliconentechnologieDe innovatieve lange zuigstrip zorgt voor een nog flexibelere reiniging - ideaal voor reinigen bij de rand.
LED looptijdweergave3 LED's geven de huidige laadstatus van het apparaat aan.
Tank hygiënisch en snel legen
- Eenvoudig legen van de vuilwatertank zonder contact met water en vuil.
Aangenaam stil
- De stille werking van de Window Vac maakt het werken nog aangenamer.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer zo snel
- Met de snoerloze raamreiniger is het wassen van ramen 3 keer sneller gedaan.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektrische waterafzuiging behoort vervelend nadruppelen tot het verleden.
Verschillende toepassingen
- Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|4 V Battery platform
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|150
|Spanning (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Accucapaciteit (Ah)
|2,5
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 120 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|circa 40 (2,5 Ah)
|Oplaadtijd accu met oplader (min)
|130 / 150
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|133 x 281 x 311
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 4 V acculader (1 stuk)
- Sproeiflacon Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
Uitvoering
- Zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen WV 4-4 Plus Battery Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.