Accu aangedreven ruitenreiniger WV 5 Plus Anniversary Editie
De gelimiteerde WV 5 Plus Anniversary Editie met speciale accessoires ter ere van het 90-jarig jubileum van Kärcher zorgt in een mum van tijd voor schone, streeploze en druppelvrije ramen.
De WV 5 Plus Anniversary Editie ter ere van het 90-jarig jubileum van Kärcher is een gelimiteerde kleurvariant met speciale accessoires. Met deze variant brengt Kärcher, de uitvinder van de Window Vac, een apparaat op de markt dat moeiteloos, streeploos en druppelvrij ramen reinigen verder perfectioneert. Met de langere accuduur kan er probleemloos over een nog langere periode worden gereinigd. En dankzij het verwisselbare accusysteem kunnen ramen zonder onderbreking worden gereinigd door een tweede accu aan te schaffen. De handgreep van het apparaat met zijn zachte component zorgt ervoor dat de WV 5 Plus Anniversary Editie zijn voorganger overtreft op het gebied van bediening en ergonomie. Het apparaat is voorzien van afstandhouders op de zuigmond om nog betere reinigingsresultaten tot aan de randen mogelijk te maken. De set bevat een spuitfles, een microvezeldoek, een smalle zuigmond voor kleine ramen, een vuilschraper voor het verwijderen van hardnekkig vuil en een extra microvezeldoek met een bijzonder hoog aandeel schuurvezels voor optimale ramenreiniging van buitenaf.
Kenmerken en voordelen
Uitneembare accuDankzij de vervangbare accu en de optioneel tweede accu kan u ramen schoonmaken zonder onderbreking.
Comfortabele reiniging van de hoeken van ramenDankzij de manueel instelbare afstandshouder behaal je perfecte, streepvrije reinigingsresultaten helemaal tot in de hoekjes.
Comfortabele handgreep met indicatie van accuniveauDoor de zachte handgreep ligt het apparaat aanzienlijk beter in de hand. Drie leds geven de laadstatus van de accu aan.
Verwisselbare zuigmond
- Kies een grote of kleine zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt je werk nog comfortabeler.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer zo snel
- Met de accuaangedreven Window Vac zijn ruiten drie keer sneller schoon dan met traditionele methoden.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig: tank legen zonder contact met vuilwater
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|100
|Looptijd accu (min)
|35
|Oplaadtijd accu (min)
|185
|Accu type
|Verwijderbare lithium-ion accu
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 105
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Zwart
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|0,7
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|125 x 280 x 325
Verpakkingsinhoud
- Oplader: WV & KV-lader (1 stuk)
- Sproeiflacon Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
- Smalle zuigmond
- Microvezel overtrek Outdoor: 1 x
- Vuilschraper
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- ramen en glasoppervlakken
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- Spiegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
- Tegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 5 Plus Anniversary Editie
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.