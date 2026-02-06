Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Bath Edition

Met innovatieve striptechnologie nu nog flexibeler in gebruik en daardoor ideaal voor ramen en vele oppervlakken in de badkamer: de WV 6 Bath Edition accu Window Vac

Kärcher heeft de originele snoerloze Window Vac opnieuw verbeterd en een nog flexibeler model ontwikkeld met innovatieve zuigstriptechnologie en een langere accuduur: de WV 6 Bath Edition. Dankzij de nieuwe, langere zuigstrip kun je overtollig vocht zonder onderbrekingen van hele oppervlakken verwijderen. Dankzij de extra lange accuduur van 100 minuten kun je nog langer doorwerken. Bovendien plan je de schoonmaak nauwkeurig dankzij het display waarop de resterende accuduur in minuten wordt aangegeven. De zuigfunctie van de Window Vac zorgt voor een uiterst effectieve reiniging en sprankelend schone ramen – zonder strepen en zeepresten. Bovendien maakt de ergonomische Kärcher WV 6 Bath Edition accu Window Vac een bijzonder hygiënische reiniging mogelijk, omdat er geen direct contact met het vuile water is. Door de combinatie van WV 6, blauwe zuigstrip en vochtabsorberende microvezeldoek krijgen condens of andere watervlekken geen enkele kans, ook niet op badkameroppervlakken.

Kenmerken en voordelen
Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Bath Edition: Verbeterde zuigstrip-technologie
Verbeterde zuigstrip-technologie
De innovatieve lange zuigstrip zorgt voor een nog flexibelere reiniging - ideaal voor reinigen bij de rand.
Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Bath Edition: Extra lange acculooptijd
Extra lange acculooptijd
Met een extra looptijd van 100 minuten kan er zonder onderbrekingen gereinigd worden.
Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Bath Edition: Uitneembaarheid van zuigstrip
Uitneembaarheid van zuigstrip
De zuigstrips kunnen na elke reiniging eenvoudig verwijderd en schoongemaakt worden.
Tank hygiënisch en snel legen
  • Snel en eenvoudig: tank legen zonder contact met vuilwater
Aangenaam stil
  • Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt je werk nog comfortabeler.
Display met weergave van acculooptijd op de minuut nauwkeurig
  • De indicatie van laadniveau geeft de acculooptijd op de minuut nauwkeurig weer. De reiniging is beter te plannen.
De originele
  • Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer zo snel
  • Met de accuaangedreven Window Vac zijn ruiten drie keer sneller schoon dan met traditionele methoden.
Druppel- en streepvrije resultaten
  • Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Verschillende toepassingen
  • Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en douchecabines.
Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte van de zuigmond (mm) 280
Capaciteit van het vuilreservoir (ml) 150
Looptijd accu (min) 100
Oplaadtijd accu (min) 170
Accu type Lithium-ion accu
Vermogen per acculading (m²) circa 300
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Kleur Wit
Gewicht incl. accu accu (kg) 0,8
Gewicht zonder accessoires (kg) 0,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 126 x 280 x 310

Verpakkingsinhoud

  • Oplader: Snellader (1 stuk)
  • Microvezeldoek
  • Zuigstrip, breed: 1 x

Uitvoering

  • Zuigmond
  • Verwisselbare zuigmond
Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Bath Edition
Videos
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • Wandtegels
  • Tegels
  • Spiegels
  • ramen en glasoppervlakken
  • Glazen tafels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 6 Bath Edition 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.