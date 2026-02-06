Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Plus D500

Met innovatieve zuigstriptechnologie en nog flexibeler in gebruik: de accu-aangedreven WV 6 Plus D500 Window Vac voor streeploze, schone ramen in een handomdraai.

Kärcher heeft zijn originele snoerloze Window Vac opnieuw verbeterd en de WV 6 Plus D500 ontwikkeld, een nog flexibeler model met innovatieve zuigstriptechnologie en een langere levensduur van de accu. Dankzij de nieuwe verlengde zuigstrip kan het hele oppervlak worden gestofzuigd zonder onderbreking. Met een extra lange werktijd van 100 minuten is de snoerloze Window Vac nog duurzamer. En dankzij het display dat de resterende levensduur van de accu tot op de minuut aangeeft, kan het schoonmaken nauwkeurig worden gepland. Zoals gebruikelijk zorgt de slimme combinatie van spuitfles en microvezel wisserovertrek en de zuigfunctie van de Window Vac voor een zeer effectieve reiniging en stralend schone ramen - zonder strepen of resten. Bovendien maakt de ergonomische Kärcher WV 6 Plus D500 snoerloze Window Vac een bijzonder hygiënische raamreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met het vuile water.

Kenmerken en voordelen
Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Plus D500: Verbeterde zuigstrip-technologie
Verbeterde zuigstrip-technologie
De innovatieve lange zuigstrip zorgt voor een nog flexibelere reiniging - ideaal voor reinigen bij de rand.
Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Plus D500: Extra lange acculooptijd
Extra lange acculooptijd
Met een extra looptijd van 100 minuten kan er zonder onderbrekingen gereinigd worden.
Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Plus D500: Uitneembaarheid van zuigstrip
Uitneembaarheid van zuigstrip
De zuigstrips kunnen na elke reiniging eenvoudig verwijderd en schoongemaakt worden.
Tank hygiënisch en snel legen
  • Eenvoudig legen van de vuilwatertank van de WV 6 zonder in contact te komen met vuil.
Aangenaam stil
  • Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt je werk nog comfortabeler.
Display met weergave van acculooptijd op de minuut nauwkeurig
  • De indicatie van laadniveau geeft de acculooptijd op de minuut nauwkeurig weer. De reiniging is beter te plannen.
De originele
  • Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer zo snel
  • Met de accuaangedreven Window Vac zijn ruiten drie keer sneller schoon dan met traditionele methoden.
Druppel- en streepvrije resultaten
  • Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Verschillende toepassingen
  • Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en douchecabines.
Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte van de zuigmond (mm) 280
Capaciteit van het vuilreservoir (ml) 150
Looptijd accu (min) 100
Oplaadtijd accu (min) 170
Accu type Lithium-ion accu
Vermogen per acculading (m²) circa 300
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Kleur Wit
Gewicht zonder accessoires (kg) 0,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 126 x 280 x 310

Verpakkingsinhoud

  • Oplader: Snellader (1 stuk)
  • Sproeiflacon Extra met microvezel wisovertrek
  • Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 500 ml

Uitvoering

  • Zuigmond
  • Verwisselbare zuigmond
Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Plus D500
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • ramen en glasoppervlakken
  • Spiegels
  • Tegels
  • Glazen tafels
  • Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 6 Plus D500 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.