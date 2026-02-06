Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Plus D500
Met innovatieve zuigstriptechnologie en nog flexibeler in gebruik: de accu-aangedreven WV 6 Plus D500 Window Vac voor streeploze, schone ramen in een handomdraai.
Kärcher heeft zijn originele snoerloze Window Vac opnieuw verbeterd en de WV 6 Plus D500 ontwikkeld, een nog flexibeler model met innovatieve zuigstriptechnologie en een langere levensduur van de accu. Dankzij de nieuwe verlengde zuigstrip kan het hele oppervlak worden gestofzuigd zonder onderbreking. Met een extra lange werktijd van 100 minuten is de snoerloze Window Vac nog duurzamer. En dankzij het display dat de resterende levensduur van de accu tot op de minuut aangeeft, kan het schoonmaken nauwkeurig worden gepland. Zoals gebruikelijk zorgt de slimme combinatie van spuitfles en microvezel wisserovertrek en de zuigfunctie van de Window Vac voor een zeer effectieve reiniging en stralend schone ramen - zonder strepen of resten. Bovendien maakt de ergonomische Kärcher WV 6 Plus D500 snoerloze Window Vac een bijzonder hygiënische raamreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met het vuile water.
Kenmerken en voordelen
Verbeterde zuigstrip-technologieDe innovatieve lange zuigstrip zorgt voor een nog flexibelere reiniging - ideaal voor reinigen bij de rand.
Extra lange acculooptijdMet een extra looptijd van 100 minuten kan er zonder onderbrekingen gereinigd worden.
Uitneembaarheid van zuigstripDe zuigstrips kunnen na elke reiniging eenvoudig verwijderd en schoongemaakt worden.
Tank hygiënisch en snel legen
- Eenvoudig legen van de vuilwatertank van de WV 6 zonder in contact te komen met vuil.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt je werk nog comfortabeler.
Display met weergave van acculooptijd op de minuut nauwkeurig
- De indicatie van laadniveau geeft de acculooptijd op de minuut nauwkeurig weer. De reiniging is beter te plannen.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer zo snel
- Met de accuaangedreven Window Vac zijn ruiten drie keer sneller schoon dan met traditionele methoden.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Verschillende toepassingen
- Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|150
|Looptijd accu (min)
|100
|Oplaadtijd accu (min)
|170
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 300
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Verpakkingsinhoud
- Oplader: Snellader (1 stuk)
- Sproeiflacon Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 500 ml
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 6 Plus D500
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.