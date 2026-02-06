Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Plus P
Nog flexibeler in gebruik en met innovatieve zuigstriptechnologie: de accu-aangedreven WV 6 Plus Window Vac voor schone ramen zonder vlekken, zeepresten en strepen in een mum van tijd.
Kärcher heeft de originele Window Vac opnieuw verbeterd en een nog flexibeler model ontwikkeld met innovatieve zuigstriptechnologie en een langere accuduur: de WV 6 Plus. Met de nieuwe, langere siliconen zuigstrip kun je overtollig vocht in slechts één lading van hele oppervlakken verwijderen. Dankzij de extra lange accuduur van 100 minuten kun je nog langer doorgaan. Je plant je schoonmaak nauwkeurig dankzij het display waarop de resterende looptijd in minuten wordt aangegeven. Zoals gebruikelijk garandeert de intelligente combinatie van spuitfles en microvezeldoekje, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, een uiterst effectieve reiniging en sprankelend schone ramen – zonder strepen of zeepresten. Met de ergonomische WV 6 Plus Window Vac van Kärcher kun je bovendien je ramen bijzonder hygiënisch reinigen, omdat je niet direct in contact komt met het vuile water. Met de meegeleverde Outdoor microvezeldoek kunnen zelfs zeer vervuilde oppervlakken buiten worden gereinigd.
Kenmerken en voordelen
Verbeterde zuigstrip-technologieDe innovatieve lange zuigstrip zorgt voor een nog flexibelere reiniging - ideaal voor reinigen bij de rand.
Extra lange acculooptijdMet een extra looptijd van 100 minuten kan er zonder onderbrekingen gereinigd worden.
Uitneembaarheid van zuigstripDe zuigstrips kunnen na elke reiniging eenvoudig verwijderd en schoongemaakt worden.
Tank hygiënisch en snel legen
- Snel en eenvoudig: tank legen zonder contact met vuilwater
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt je werk nog comfortabeler.
Display met weergave van acculooptijd op de minuut nauwkeurig
- De indicatie van laadniveau geeft de acculooptijd op de minuut nauwkeurig weer. De reiniging is beter te plannen.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie keer zo snel
- Met de accuaangedreven Window Vac zijn ruiten drie keer sneller schoon dan met traditionele methoden.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Verschillende toepassingen
- Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|150
|Looptijd accu (min)
|100
|Oplaadtijd accu (min)
|170
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 300
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|0,8
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Verpakkingsinhoud
- Sproeiflacon Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
- Microvezel overtrek Outdoor: 1 x
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Videos
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 6 Plus P
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.