Accu aangedreven ruitenreiniger WV 7 Signature Line
De snoerloze Window Vac WV 7 Signature Line met innovatieve siliconen zuigstrip voor flexibel gebruik. Met spuitfles, twee microvezeldoeken, reinigingsmiddel en exclusieve opbergdoos.
Alleen onze meest innovatieve, hoogwaardige producten dragen de handtekening van technologiepionier en oprichter van het bedrijf, Alfred Kärcher. De nieuwe WV 7 Signature Line: in één oogopslag herkenbaar als het beste apparaat in zijn Kärcher-productcategorie en onze nieuwe maatstaf in Window Vac's. Het elegante ontwerp, teruggebracht tot de essentie, maakt schoonmaken nog gemakkelijker en moeiteloos. Met unieke features zoals app-ondersteuning bij de eerste opstart, schoonmaaktips en nog veel meer, evenals de verbeterde zuigstrip, wordt het nog eenvoudiger om ramen en alle gladde oppervlakken hun WOW-factor terug te geven. Met de nieuwe, langere siliconen zuigstrip kun je overtollig vocht in slechts één lading van hele oppervlakken verwijderen. Dankzij de extra lange accuduur van 100 minuten kun je nog langer doorgaan. Je plant je schoonmaak nauwkeurig dankzij het display waarop de resterende looptijd in minuten wordt aangegeven. Zoals gebruikelijk garandeert de intelligente combinatie van spuitfles en microvezeldoekje, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, een uiterst effectieve reiniging en sprankelend schone ramen – zonder strepen of zeepresten. Met de ergonomische Window Vac van Kärcher kun je bovendien je ramen bijzonder hygiënisch reinigen, omdat je niet direct in contact komt met het vuile water.
Kenmerken en voordelen
Signature Line-voordelenDe handtekening van oprichter Alfred Kärcher markeert het product als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen zijn app-ondersteuning en een verlengde garantie.
Exclusieve opbergdoosVoor het praktisch opbergen van de gemonteerde Window Vac incl. accessoires.
Verbeterde zuigstrip-technologieDe innovatieve lange zuigstrip zorgt voor een nog flexibelere reiniging - ideaal voor reinigen bij de rand.
Display met weergave van acculooptijd op de minuut nauwkeurig
- Met een extra looptijd van 100 minuten kan er zonder onderbrekingen gereinigd worden.
Ergonomisch ontwerp
- Compact en lichtgewicht met ergonomische handgreep voor maximaal comfort.
Uitneembaarheid van zuigstrip
- De zuigstrips kunnen na elke reiniging eenvoudig verwijderd en schoongemaakt worden.
Tank hygiënisch en snel legen
- De schoonwatertank hygiënisch uitnemen en legen zonder in contact te komen met het vuil.
Drie keer zo snel
- Met de accuaangedreven Window Vac zijn ruiten drie keer sneller schoon dan met traditionele methoden.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Verschillende toepassingen
- Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|150
|Looptijd accu (min)
|100
|Oplaadtijd accu (min)
|170
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 300
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Verpakkingsinhoud
- Oplader: Snellader (1 stuk)
- Sproeiflacon Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
- Smalle zuigmond
- Microvezel overtrek Outdoor: 1 x
- Vuilschraper
Uitvoering
- Zuigmond
Videos
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 7 Signature Line
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.