Automatische Slanghaspel CR 5.220
De automatische slanghaspel CR 5.220 biedt 20 meter 1/2" slang. Zeer gemakkelijk afrollen en automatisch weer oprollen.
De compacte slanghaspel CR 5.220 Automatic met 20 m hoogwaardige, ftalaatvrije (< 0,1 %) 1/2"-slang voor snel en moeiteloos op- en afrollen zonder dat de slang in de knoop raakt. De slang wordt automatisch en gelijkmatig opgerold. De automatische slangopwikkeling is voorzien van een geïntegreerde slangrem die ervoor zorgt dat de slang gecontroleerd op de haspel wordt gerold. De slanghaspel kan met de praktische wandhouder en meegeleverde schroeven bijzonder eenvoudig worden bevestigd en flexibel worden gedraaid. Als toebehoren worden naast de 20 m lange slang en de 1,5 m lange aansluitslang de traploos verstelbare sproeier Plus, 1 slangkoppeling, 1 slangkoppeling met Aqua Stop en een G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reductiestuk meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Automatische slangoprolling
- Snel en eenvoudig op-en afrollen zonder knopen.
Klaar voor gebruik
- Incl. 1/2"-slang van 20 m en 1,5 m, spuitlans Plus, 2 slangkoppelingen, G3/4- en G1/2-kraanaansluiting.
Draaibaar
- Voor een flexibele verbinding
Slangrem
- Voor een betrouwbare, gecontroleerde slangoprolling.
Specificaties
Technische gegevens
|Barstdruk (bar)
|24
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|8,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|487 x 285 x 402
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Videos
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
Reserveonderdelen Automatische Slanghaspel CR 5.220
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.