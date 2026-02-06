Automatische Slanghaspel CR 5.330
Automatische slanghaspel CR 5.330 met 30 m 1/2"-slang, voor een grote actieradius. Met de box kunt u de slang soepel afrollen en automatisch oprollen.
Met de compacte automatische slanghaspel CR 5.330 kunnen slangen snel en gemakkelijk worden op- en afgerold zonder in de knoop te raken. De slang wordt automatisch en gelijkmatig weer opgerold. De automatische slangopwikkeling is voorzien van een geïntegreerde slangrem die ervoor zorgt dat de slang gecontroleerd op de haspel wordt gerold. De slanghaspel wordt geleverd met een hoogwaardige, ftalaatvrij 1/2"-slang van 30 m. Met de praktische wandhouder en meegeleverde schroeven kan de haspel snel en eenvoudig worden bevestigd. Wordt standaard geleverd met een 2 m lange aansluitslang en de volgende toebehoren: traploos verstelbare spuitlans Plus, slangkoppeling, slangkoppeling met Aqua Stop en G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reductiestuk.
Kenmerken en voordelen
Automatische slangoprolling
- Voor snel en gemakkelijk op- en afrollen zonder knopen.
Klaar voor gebruik
- Met 1/2"-slang van 30 m en 2 m, spuitlans Plus, 2 slangkoppelingen, G3/4- en G1/2-kraanaansluiting.
Draaibaar
- Voor flexibel uitlijnen.
Slangrem
- Voor soepel en gecontroleerd oprollen van haspel.
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|30
|Slangcapaciteit (m)
|max. 30 (1/2")
|Barstdruk (bar)
|24
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|12,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|15,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|579 x 314 x 493
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Verpakkingsinhoud
- Slangkoppeling: 1 Stuk(s)
- Slangkoppeling met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
- Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
- Spuitpistool: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Videos
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
Reserveonderdelen Automatische Slanghaspel CR 5.330
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.