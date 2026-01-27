Automatische Slanghaspel CR 7.220 (20+2 m)
Premium automatische slanghaspel CR 7.220 voor het zachtjes en automatisch op- en afrollen van uw slang. Draait van 0° tot 180°. Aanpasbare draaistop. Ruimtebesparende muurophanging.
Met de compacte Premium slanghaspel CR 7.220 kunnen slangen snel en gemakkelijk worden op- en afgerold zonder in de knoop te raken. De slang wordt automatisch en gelijkmatig opgerold. Daarnaast is de automatische slangopwikkeling voorzien van een geïntegreerde slangrem die ervoor zorgt dat de slang gecontroleerd op de haspel wordt gerold. De slanghaspel kan dankzij de platte wandhouder en het compacte formaat bijzonder ruimtebesparend worden opgeborgen. Bovendien kan het draaibereik met een praktische draaistop tussen 0° – 180° worden ingesteld. Zo wordt beschadiging van voorwerpen en wanden voorkomen.
Kenmerken en voordelen
Incl. 20 plus 2 m hoogwaardige, ftalaatvrije (< 0,1 %) 1/2''-slang
Spuitpistool
1 slangkoppeling
1 slangkoppeling met Aqua Stop
G3/4 kraanaansluiting en G1/2 reductiestuk
Handige opbergruimte voor accessoires
Klaar voor gebruik
Specificaties
Technische gegevens
|Barstdruk (bar)
|24
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|10,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 506 x 420
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Videos
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Potplanten
- Sierplanten
Reserveonderdelen Automatische Slanghaspel CR 7.220 (20+2 m)
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.