Accu bladzuiger BLV 18-200 Battery
Stofzuigen, blazen en hakselen - de BLV 18-200 bladblazer-/zuiger kan dit allemaal, waardoor hij onmisbaar is voor een opgeruimde tuin.
Bladeren vallen niet alleen in de herfst. In de lente en de zomer vallen ze van fruitbomen en bladeren van bloeiende bloemen en ander verwelkte groen op gazons, paden en patio's. Er is een apparaat dat vrijwel elke taak minder inspannend kan maken: de BLV 18-200 bladblazer/-zuiger. Het handige apparaat met handgreep voor twee handen voor een optimale gewichtsverdeling verzamelt zelfs natte bladeren uit moeilijk bereikbare hoeken. Het functionele 3-in-1-apparaat met groot opvangzakvolume wordt bediend met een selectiehendel, waardoor het ook mogelijk is om tegelijkertijd de functies voor zuigen en blazen te gebruiken. Met variabele snelheidsregeling kan de ideale luchtsnelheid worden aangepast aan het vereiste reinigende effect, van een zacht briesje tot de tijdelijke Turbo Boost. Om ervoor te zorgen dat de bediening van het apparaat helemaal niet vermoeiend is wanneer je langere tijd zonder te stoppen werkt, zijn er verwijderbare geleiderollen aangebracht die het werk efficiënter en eenvoudiger maken, naast aandacht voor draagcomfort in termen van ergonomie en gewicht. De accu en lader zijn niet bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Turbo BoostBiedt een tijdelijke powerboost voor de zuig- en blaasfunctie.
Variabele snelheidsregelingMaakt het mogelijk om de snelheid continu aan te passen aan de taak.
Keuzehendel voor het instellen van de functieTraploze aanpassing tussen zuigen en blazen, ook met de mogelijkheid van een gecombineerde functie.
Greep voor twee handen
- Zorgt voor een ideale gewichtsverdeling en eenvoudige bediening.
Verwijderbare geleiderollen
- Maakt het werk eenvoudiger en efficiënter tegelijk.
Zakvolume van 45 liter
- Garandeert langdurig ononderbroken werken.
Borstelloze motor
- Voor een langere looptijd en een langere levensduur van het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Turbo boost-knop
|Ja
|Snelheidsregeling
|Ja
|Geluidsniveau tijdens bedrijf (dB(A))
|107
|Blaasmodus snelheid (km/u)
|max. 200
|Zuigmodus snelheid (km/u)
|max. 130
|volume opvangzak (l)
|45
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Vermogen per acculading - Blaasmodus (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Vermogen per acculading - Zuigmodus (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1243 x 171 x 376
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- gras opvangbak
- Verwijderbare geleiderollen
- Schoudergordel
Videos
Toepassingen
- Bladeren
- Groen afval
- Voetpaden rond het huis
- Gebieden rond het huis en de tuin
Accessoires
Reserveonderdelen BLV 18-200 Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.