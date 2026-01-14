Vatpomp BP 1 Barrel Set
De all-in verpakking BP 1 Barrel Set bestaat uit de innovatieve regentonpomp BP 1 Barrel met directe aan-/uitknop aan het klemsysteem, een PrimoFlex® slang van 15 m (1/2"), een hogedrukpistool, een universele slangaansluiting en een universele slangaansluiting met Aqua Stop. Voor een slim sproeisysteem met voedingrijk regenwater. Een besparing van drinkwater en van geld.
Ideale set voor beginnelingen. De set bestaat uit de regentonpomp BP 1 Barrel, een PrimoFlex®-slang van 15 m (1/2"), een hogedrukpistool, een universele slangaansluiting en een universele slangaansluiting met Aqua Stop. De BP 1 Barrel is de perfecte sproei-oplossing. Met deze pomp wordt sproeien kinderspel en hoeft u geen zware gieters meer te dragen. Dankzij het gebruik van gratis, voedingrijk regenwater uit de regenton wordt er bespaard op duur drinkwater. Eén van de vele voordelen is de geïntegreerde aan-/uitknop, waarmee de pomp comfortabel kan worden aangezet of uitgeschakeld en waarmee zowel tijd als energie wordt bespaard. De ftalaat-vrije slang (zonder weekmakers) is niet schadeljik voor de gezondheid en uiterst handig. Hierdoor wordt sproeien een leuke bezigheid.
Kenmerken en voordelen
Set klaar voor aansluiting.Ideale bewateringsset voor beginnelingen dankzij de aangeleverde tuinslangset.
Aan-/uitknop geïntegreerd in de vlotterschakelaarVoor een comfortabele bediening van de pomp direct op de steun.
Geïntegreerd voorfilterBeschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt zo de levensduur en functionele betrouwbaarheid.
Eenvoudig en comfortabel
- Het perfecte alternatief voor de gieter : het gebruik van regenwater spaart uw rug en uw portemonnee.
Flexibel klemapparaat
- Perfecte grip op elke loop dankzij de zeer hoge pasnauwkeurigheid.
Vlotterschakelaar
- Voor de instelling van de pompactiviteit in overeenstemming met het waterpeil alsook ter bescherming tegen droogloop.
Instelbare slanglengte
- Perfecte aanpassing aan verschillende vatdieptes.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|400
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 3800
|Opvoerhoogte (m)
|11
|Werkdruk (bar)
|max. 1,1
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|135 x 170 x 520
Verpakkingsinhoud
- Toebehoren voor bewatering
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Bevestigingsmogelijkheid
- Slang, aanpasbare lengte
- Inclusief voorfilter
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Controle en terugslagklep
- Eenvoudige bepaling van de schakelhoogte: Ja
- Vlotterschakelaar
Toepassingen
- Tuinbesproeiing uit regentonnen
Reserveonderdelen BP 1 Barrel Set
