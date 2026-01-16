Compact Slanghaspel CR 3.110 (10+2 m)
Compacte slanghaspel voor de bewatering van planten op balkonnen, terrassen of kleine tuinen. Snel en handig op- en afrollen. Ruimtebesparend in de woning op te bergen.
De eerste indoor slangoproller voor het balkon - nooit meer lopen met zware gieters. De compacte slanghaspel CR 3.110 is de ideale oplossing voor water geven op balkon, dakterras en in kleine tuinen. De betrouwbare druppelbescherming en de praktische opberging van toebehoren geven een nieuwe betekenis aan comfortabel water geven. Loskoppelen gaat eenvoudig en spatvrij dankzij de twee ingebouwde Aquastop-koppelingen. Watervlekken op tapijt of parket behoren met het intelligente opbergconcept voor toebehoren en slangen tot het verleden. Bovendien kan de slanghaspel CR 3.110 met de passende kraanaansluiting voor binnenkranen ook binnenshuis worden gemonteerd. Een bijkomend voordeel is dat de Indoor slangoproller ook geschikt is als toevoerslang voor onder andere K 2-apparaten.
Kenmerken en voordelen
Inclusief 10 plus 2 m hoogkwalitatieve, ftalaatvrije slang
Spuitpistool
2 slangaansluitingen met Aqua Stop voor het loskoppelen zonder sproeien
Vlakke wandhouder
Aansluitingen voor de waterkraan binnen en buiten
Klaar voor gebruik
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|10
|Slangcapaciteit (m)
|10 (5/16")
|Barstdruk (bar)
|24
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|2,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|145 x 285 x 330
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Verpakkingsinhoud
- Slangkoppeling met Aqua Stop: 2 Stuk(s)
- Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
- Spuitpistool: 1 Stuk(s)
- Slang 5/16”: 10 m
- Aansluitslang 5/16”: 2 m
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
- Schroeven en pluggen voor wandmontage
Videos
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Potplanten
- Sierplanten
Accessoires
Reserveonderdelen Compact Slanghaspel CR 3.110 (10+2 m)
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.