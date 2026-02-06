CVH 3 Anniversary Editie
De Limited CVH Anniversary Edition, met speciale accessoires ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf, reinigt krachtig en is altijd en overal klaar voor gebruik.
De CVH Anniversary Edition ter gelegenheid van de 90e verjaardag van het bedrijf is een gelimiteerde kleurenversie met speciale accessoires. De op batterijen werkende handstofzuiger verwijdert krachtig alle soorten vuil, zoals haar, kruimels en stof, zonder resten achter te laten en van elk oppervlak en op elke plek, zelfs in krappe ruimtes. Het 2-traps, afwasbare filtersysteem bestaande uit een fijn stalen gaas voor grof vuil en haar en een nageschakeld HEPA-filter (EN 1822:1998) zorgt bovendien voor bijzonder schone uitlaatlucht. Verdere voordelen: hoge zuigkracht en langere levensduur dankzij de stille BLDC motor, compact en lichtgewicht ontwerp van het apparaat, 2 zuigniveaus met een batterijlevensduur tot 20 minuten. Dankzij de handige oplaadmogelijkheid via USB-C is de stofzuiger bijzonder geschikt voor in de auto en op de camping. De CVH Anniversary Edition en alle accessoires kunnen ruimtebesparend worden opgeborgen en vervoerd in de meegeleverde stoffen tas.
Kenmerken en voordelen
Hoge reinigingsprestaties dankzij de BLDC-motorHoge zuigkracht voor alle soorten kleinere schoonmaakklussen dankzij de BLDC-motor.
Keuze tussen twee standenStandaard stand voor lange looptijd (max. 20 min), maximale stand voor hoge zuigkracht.
Comfortabel opladenDe USB type C-laadaansluiting op het apparaat maakt flexibel opladen mogelijk, zelfs onderweg, bijvoorbeeld tijdens het reizen. in de auto of aan de powerbank.
Lichtgewicht en compact
- Voer moeiteloos kleine dagelijkse schoonmaakklussen uit.
Direct klaar voor gebruik
- Altijd en overal inzetbaar dankzij het compacte ontwerp en eenvoudig gebruik van accessoires.
Tweetraps filtersysteem
- Ideale combinatie van fijn staalgaas voor grof vuil en haar, evenals het HEPA-filter (EN 1822:1998).
Wasbare filter en stofbak
- Gemakkelijk schoon te maken onder stromend water en kan hergebruikt worden.
Praktische accessoires
- Geschikt voor delicate oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Reservoir (l)
|0,15
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|78
|Max. vermogen (W)
|max. 100
|Looptijd min. modus (min)
|20
|Looptijd max. modus (min)
|9
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Accuspanning (V)
|7,2
|Spanning (V)
|7,2
|Accucapaciteit (Ah)
|2,5
|Laadtijd met standaardoplader (u)
|4
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 76 x 76
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 van elk)
- 2-in-1 spleetmondstuk
- HEPA-filtertype: HEPA-filter
- Stofzak
Uitvoering
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Toepassingen
- Gestoffeerde meubels, stoelen, matrassen, dierenmanden en bedden in huis
- Ideaal voor het stofzuigen van oppervlakken zoals boekenplanken, banken, tafels, etc.
- Stoffen bekleding
Accessoires
Reserveonderdelen CVH 3 Anniversary Editie
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.