Hogedrukreiniger HD 10/15-4 Cage Food
Met een warmwaterbestendigheid van 85 °C en hoge prestatiewaarden overtuigt onze onverwarmde hogedrukreiniger HD 10/15-4 Cage Food bij gebruik in de commerciële levensmiddelensector. Het duurzame frame is gemaakt van roestvrij staal, de hogedrukslang en de wielen zijn gemaakt van non-marking materiaal. De watervoerende delen zijn allemaal geschikt voor gebruik met voedsel. Of het nu in keukens, koelhuizen of magazijnen is: het apparaat voldoet met gemak aan alle strenge hygiënevoorschriften. Bovendien presteert hij met innovatieve technologie. Het innovatieve EASY!Force-HD-pistool maakt gebruik van de terugstootkracht van de hogedrukstraal, waardoor de houdkracht voor de gebruiker tot nul wordt gereduceerd en lang, moeiteloos werken mogelijk wordt. Met de nieuwe, gepatenteerde EASY!Lock-snelsluitingen is montage en demontage een fluitje van een cent: vijf keer sneller dan conventionele schroefverbindingen, maar het resultaat is net zo duurzaam en robuust.
De HD 10/15-4 Cage F hygiënische hogedrukreiniger is een uitstekende machine die bestand is tegen watertemperaturen van 85°C. De machine voldoet aan de zeer strikte hygiënische eisen.
Kenmerken en voordelen
Voor de allerhoogste eisen aan hygiëneUitvoering in corrosiebeschermd roestvrij staal. Alle watervoerende delen van speciaal messing dat geschikt is voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Bijzonder doeltreffende reinigingTot 85 °C aanvoertemperatuur door voordrukpomp. Toegestaan voor chloorhoudend reinigingsmiddel RM 734.
Verplichtingen i.v.m. hygiëneLaat geen sporen na en is gemakkelijk te manoeuvreren. Drukvaste slang van voedingskwaliteit.
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingen
- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|440 - 990
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 85
|werk druk (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Max. druk (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Vermogen (kW)
|6,4
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|78,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|86,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|650 x 521 x 1100
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Food
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Uitvoering voor de levensmiddelenindustrie
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 400 bar
- Roestvrij stalen spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: 5 l
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Gesloten buizenframeconstructie met geïntegreerde handgreep voor kraanbelading
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 10/15-4 Cage Food
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.