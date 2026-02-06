Hogedrukreiniger HD 10/25-4 S Classic
De robuuste HD 10/25-4 S Classic koudwater-hogedrukreiniger is gemaakt voor zwaar dagelijks gebruik. Typische superklasse: betrouwbare reiniging dankzij krachtige prestaties.
De HD 10/25-4 S Classic koudwater-hogedrukreiniger is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden en maakt indruk met zijn krachtige prestaties. Hij scoort met zijn solide constructie en een robuust stalen frame. De structuur is eenvoudig, intuïtief en maakt een snel en ongecompliceerd gebruik mogelijk. Alle belangrijke onderdelen zijn gemakkelijk en snel toegankelijk. De superklasse hogedrukreiniger is uitgerust met het Classic hogedrukpistool voor apparaten uit de HD Classic serie. Daarnaast is hij voorzien van de hoogwaardige EASY!Lock snelsluiting. Dit maakt het 5 keer sneller op- en afbouwen mogelijk. Dit bespaart tijd en zenuwen. Een geïntegreerd waterfilter beschermt de hogedrukpomp betrouwbaar tegen vuildeeltjes en vervuiling en verlengt daarmee de levensduur. Een krachtige krukaspomp en robuuste materialen vormen het hart van de hogedrukreiniger: met een cilinderkop van messing en zuigers met keramische hulzen. De druk kan naar wens aan de pomp worden aangepast. De langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling zorgt voor een langdurige en duurzame werking.
Kenmerken en voordelen
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische hulzenHoge prestaties met hoog rendement. Lange levensduur met lage onderhoudskosten. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60°C.
Stevig stalen frame met grote wielen voor maximale mobiliteitBeschermt de machine zelfs in ongunstige omgevingsomstandigheden. Gemakkelijk en praktisch te vervoeren. Geïntegreerde opbergmogelijkheden voor accessoires.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenSnelle montage en demontage en eenvoudig wisselen van accessoires. Robuuste en duurzame accessoires. Eenvoudig en intuïtief in gebruik.
Duidelijk machineconcept
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd.
- Druk en waterhoeveelheid kunnen direct op de pomp worden aangepast.
- Het peil en de kwaliteit van de olie zijn eenvoudig af te lezen via het kijkglas en de peilstok.
Langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling
- Lange levensduur met lage onderhoudskosten.
- Combineert efficiënte waterkoeling met robuuste luchtkoeling voor maximale koelprestaties, zelfs bij fluctuerende omgevings- of watertemperaturen.
- Compact ontwerp voor maximale mobiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|376 / 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|60 - 250
|Max. druk (bar/MPa)
|310 / 3,1
|Vermogen (kW)
|8,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|045
|Waterinlaat
|1″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|60
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|67,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|720 x 637 x 1060
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Geïntegreerd waterfijnfilter
- Oliepeilindicator
- Messing waterinlaat
Toepassingen
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
- Reiniging van bekistingen en betonvormen in de bouwsector
- Reiniging van machines en apparaten op de bouwplaats, zoals betonmixers, steigers, wielladers, graafmachines of betonpompen
- Reiniging van productiemachines in de industrie, zoals in verfwinkels, in de voedselproductie of in de maakindustrie
- Reiniging van voertuigen en vervoermiddelen zoals vrachtwagens, schepen, vliegtuigen of bussen
- Reiniging van gemeenschappelijke ruimtes zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
