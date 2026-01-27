Hogedrukreiniger HD 10/25-4 S Plus
De koudwater-hogedrukreiniger HD 10/25-4 S Plus scoort met hoge prestaties en kwaliteit. Dankzij de assistentiesystemen en de Vibrasoft vuilfrees is hij bij uitstek geschikt voor ergonomisch werken.
De HD 10/25-4 S Plus koudwater-hogedrukreiniger is ideaal voor ergonomisch en gebruiksvriendelijk werken. Met behulp van het Kärcher EASY!Force Advanced-pistool kan het comfortabel worden bediend zonder houdkrachten. Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool. De drukverlaging maakt een snelle reactie op gevoelige oppervlakken mogelijk - zonder het mondstuk te verwisselen. Bovendien vermindert de Vibrasoft-rotorsproeier de trillingen op de spuitlans aanzienlijk. Assistentiesystemen en een LED-statusweergave maken het gebruik gemakkelijker. Geselecteerde materialen zorgen voor de hoogste kwaliteit in het superklasse apparaat. Een robuuste tuimelschijfpomp met roestvrijstalen zuigers en een messing cilinderkop werken samen met een langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling. Geïntegreerde aluminium framebalken vormen een licht, robuust chassis met mogelijkheid tot kraanbelading. Voor een compact en mobiel ontwerp zijn de motor en pompunit verticaal opgesteld volgens het staande concept. De machine wordt aangevuld met meer opbergmogelijkheden voor accessoires in de vorm van een kangoeroezak en verstelbare haken.
Kenmerken en voordelen
Compact rechtopstaand ontwerpconcept dankzij staande constructie met verticaal geïnstalleerde motor en pompeenheidKleine footprint en ruimtebesparende buitenafmetingen. Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren. Maximale stabiliteit zorgt ervoor dat het apparaat stevig staat.
Langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkopLange levensduur met lage onderhoudskosten. Hoge prestaties met hoog rendement. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Ergonomische Vibrasoft vuilfreesVermindert trillingen tot 30%. Vermindert het volume en het geluidsniveau. Maakt energiebesparing en langer werken met het roterende mondstuk mogelijk.
Assistentiesystemen en LED-statusweergave
- Geïntegreerde elektronica voor machinebewaking.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
Een doordacht serviceconcept maakt snelle interventies direct ter plaatse mogelijk
- Draaibare pompkop.
- Praktische oliepeilindicator en olieafvoerkanaal geïntegreerd in het chassis.
- Modulair componentenconcept bestaande uit pomp, motor en schakelkast.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool.
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
- Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Uitgebreid assortiment accessoires en bevestigingssets
- Kangoeroe zak.
- Verstelbare haken, b.v. als 2e lanssteun of voor elektrische kabels.
- Opbergruimte voor hogedrukslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|376 / 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|80 - 250
|Max. druk (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Vermogen (kW)
|8,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|047
|Waterinlaat
|1″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|70,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|78,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Spuitpistool met zachte handgreep
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Servo-besturing
Uitvoering
- 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling
- Axiaalpomp met 3 zuigers: Met roestvrijstalen zuiger
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Geïntegreerd waterfijnfilter
- Oliepeilindicator
- Messing waterinlaat
Videos
Toepassingen
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
- Reiniging van machines en apparaten op de bouwplaats, zoals betonmixers, steigers, wielladers, graafmachines of betonpompen
- Reiniging van productiemachines in de industrie, zoals in verfwinkels, in de voedselproductie of in de maakindustrie
- Reiniging van voertuigen en vervoermiddelen zoals vrachtwagens, schepen, vliegtuigen of bussen
- Reiniging van gemeenschappelijke ruimtes zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 10/25-4 S Plus
