Hogedrukreiniger HD 10/25-4 SXA Plus
De HD 10/25-4 SXA Plus koudwater-hogedrukreiniger gemaakt van de beste materialen voor maximale prestaties. Met assistentiesystemen, automatische slangoproller en Vibrasoft-vuilfrees .
De HD 10/25-4 SXA Plus koudwater-hogedrukreiniger is ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en ergonomie. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool reduceert de houdkracht tot nul. Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool. Op deze manier is het mogelijk om op gevoelige substraten te reageren door de druk te verminderen - zonder de spuitmond te veranderen en het apparaat in te stellen. De Vibrasoft-vuilfrees dempt geluid en trillingen. Assistentiesystemen en LED-statusindicaties zorgen voor oriëntatie. Het superklasse apparaat maakt indruk met een uitstekende afwerking en de beste materialen. De kern is een robuuste tuimelschijfpomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkop. De langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling is duurzaam en krachtig. Geïntegreerde aluminium framesteunen vormen een lichtgewicht chassis, geschikt voor kraanbelading. De verticale constructie met een verticale motor-pompunit zorgt voor een compact ontwerp en mobiliteit. Bovendien zijn een Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating en veel opbergruimte voor accessoires geïnstalleerd, evenals een automatische slanghaspel voor het op- en afrollen tot 45° - zelfs onder druk.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspelRolt automatisch op en neer tot een hoek van 45°, zelfs onder druk. Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon® coating. Insteltijden tot wel 50% verkort.
Compact rechtopstaand ontwerpconcept dankzij staande constructie met verticaal geïnstalleerde motor en pompeenheidKleine footprint en ruimtebesparende buitenafmetingen. Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren. Maximale stabiliteit zorgt ervoor dat het apparaat stevig staat.
Langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkopLange levensduur met lage onderhoudskosten. Hoge prestaties met hoog rendement. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Ergonomische Vibrasoft vuilfrees
- Vermindert trillingen tot 30%.
- Vermindert het volume en het geluidsniveau.
- Maakt energiebesparing en langer werken met het roterende mondstuk mogelijk.
Een doordacht serviceconcept maakt snelle interventies direct ter plaatse mogelijk
- Draaibare pompkop.
- Praktische oliepeilindicator en olieafvoerkanaal geïntegreerd in het chassis.
- Modulair componentenconcept bestaande uit pomp, motor en schakelkast.
Assistentiesystemen en LED-statusweergave
- Geïntegreerde elektronica voor machinebewaking.
- Automatische uitschakeling bij over- of onderspanning.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool.
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
- Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat
- Kangoeroe zak.
- Verstelbare haken, b.v. als 2e lanssteun of voor elektrische kabels.
- Opbergruimte voor hogedrukslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|376 / 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|80 - 250
|Max. druk (bar)
|280
|Vermogen (kW)
|8,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|047
|Waterinlaat
|1″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|81,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|90,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 20 m
- Type hogedrukslang: Ultra bescherming
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Servo-besturing
Uitvoering
- 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling
- Axiaalpomp met 3 zuigers: Met roestvrijstalen zuiger
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Geïntegreerd waterfijnfilter
- Elektronische motorbeveiliging met LED-display
- Oliepeilindicator
- Messing waterinlaat
Toepassingen
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
- Reiniging van machines en apparaten op de bouwplaats, zoals betonmixers, steigers, wielladers, graafmachines of betonpompen
- Reiniging van productiemachines in de industrie, zoals in verfwinkels, in de voedselproductie of in de maakindustrie
- Reiniging van voertuigen en vervoermiddelen zoals vrachtwagens, schepen, vliegtuigen of bussen
- Reiniging van gemeenschappelijke ruimtes zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 10/25-4 SXA Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.