Hogedrukreiniger HD 5/13 EX Plus Classic
Deze hogedrukreiniger is een robuust, compact apparaat. Het heeft een eenvoudig ontwerp en is voorzien van een messing cilinderkop, een roterende vuilfrees en haspel.
De HD 5/13 EX Plus Classic is een robuuste en compacte hogedrukreiniger inclusief een 840 millimeter lange RVS lans. Het maakt een eenvoudige en grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, evenals het erf en de tuin mogelijk. Het apparaat is uitgerust met een messing cilinderkop en een hoogwaardige stalen gaasslang, die zorgen voor een lage slijtage en een hoge robuustheid. Automatische drukontlasting beschermt componenten en verlengt de levensduur. Andere praktische voordelen zijn de slanghaspel voor het eenvoudig opbergen van de slang en de geïntegreerde opbergvakken voor het opbergen van de sproeiers. Met behulp van het rotormondstuk kan zelfs het meest hardnekkige vuil worden verwijderd. De EASY!Lock-snelsluitingen overtuigen in vergelijking met conventionele schroefbevestigingen door hun snelle en eenvoudige bediening, terwijl de stabiliteit en levensduur behouden blijven.
Kenmerken en voordelen
Geringe slijtage en lange levensduurMessing cilinderkop van hoge kwaliteit. Roestvrijstalen plunjers met keramische coating. Automatische drukverlaging.
Accessoires van hoge kwaliteitProfessioneel rotormondstuk. Robuuste rubberen slang met stalen gaasversterking. Professioneel hogedrukpistool met roestvrijstalen ventiel.
Talrijke opbergmogelijkhedenHouder voor het opbergen van mondstukken. Handmatige slanghaspel. Geïntegreerde kabelhaken.
GEMAKKELIJK! Sluit de snelle draad af
- Korte opsteltijden (montage en demontage).
- Snelle vervanging van accessoires.
- Intuïtieve bediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|130
|Max. druk (bar)
|170
|Vermogen (kW)
|2,7
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|034
|Waterinlaat
|3/4″
|Draagbaarheid
|Verrijdbaar
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|21
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|28,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Verpakkingsinhoud
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Spuitlans: 840 mm
- Spuitpistool: standaard
- Lengte van de hogedrukslang: 8 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 200 bar
Uitvoering
- Axiaalpomp met 3 zuigers: Met roestvrijstalen zuiger
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Voor het reinigen van voertuigen
- Voor het reinigen van machines en gereedschappen (nog op de bouwplaats)
- Voor het reinigen van erf en tuin (muren, paden, paviljoens)
- Voor het spontaan reinigen van kleine oppervlakken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 5/13 EX Plus Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.