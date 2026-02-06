Hogedrukreiniger HD 7/10 CXF
Deze hogedrukreiniger is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de voedings- en levensmiddelen industrie. Compact uitgerust met een slang van 15 m op een slanghaspel.
De staande HD 7/10 CXF biedt een indrukwekkende mobiliteit, compactheid en superieure prestaties. De 7/10 CXF is uitgerust met een slang van 15 m op een slanghaspel, een krachtige motor met hoge prestaties en axiaalpomp met drie plunjers, waardoor het apparaat uitstekende prestaties kan neerzetten. Het beschikt over de vertrouwde KÄRCHER-kenmerken zoals een volledig schokbestendige kunststofbehuizing die de hogedrukpomp beschermt tegen beschadiging en vuil. Andere uitstekende kenmerken zijn een kabelopbergvak (met stekkervergrendeling) en een handig opbergvak voor de sproeiers aan de achterkant van het apparaat. De hogedrukreiniger wordt geleverd met een drievoudige sproeier waarmee de waterstraal snel en eenvoudig kan worden aangepast. U kunt kiezen tussen een puntstraal onder hoge druk, een vlakstraal (25°) onder hoge druk en een vlakstraal onder lage druk. De vlakstraal onder lage druk (40°) wordt gebruikt om reinigingsmiddel aan te brengen. De reinigingsmiddeldoseerklep zorgt ervoor dat er voortdurend reinigingsmiddel wordt toegevoegd aan de hogedrukstraal. Het grote oliereservoir, dat heel belangrijk is voor een goede smering van het apparaat, kan heel eenvoudig worden gecontroleerd vanaf de buitenkant met een kijkglas voor controle van het oliepeil. De axiaalpomp met drie keramische plunjers en een messing cilinderkop staat garant voor een lange levensduur en lage gevoeligheid voor defecten. Een bijzonder kenmerk van deze nieuwe pomp is dat zowel de waterinlaat als de hogedrukuitlaat uit messing zijn, waardoor ze heel goed bestand zijn tegen barsten en corrosie.
Kenmerken en voordelen
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingen
- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Verplichtingen i.v.m. hygiëne
- Geïntegreerde slanghaspel met hogedrukslang en grijze, slijtvaste wielen maakt het geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
- Watertoevoertemperatuur tot 80 °C.
- Slijtvaste grijze wielen.
Praktisch reinigingsmiddelsysteem
- Reinigingsmiddel-aanzuigsysteem voor hardnekkige vervuiling.
- Indien gewenst kan het hogedrukschuimsysteem "Inno Foam-set" gebruikt worden.
Servo-besturing
- Voor zorgvuldige reiniging van kwetsbare opppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|250 - 700
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|80
|werk druk (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Max. druk (bar/MPa)
|120 / 12
|Vermogen (kW)
|3
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|36,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|39
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|360 x 400 x 925
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Food
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Uitvoering voor de levensmiddelenindustrie
- Roestvrij stalen spuitlans: 840 mm
- Servo-besturing
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.