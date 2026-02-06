Hogedrukreiniger HD 8/20 G
De HD 8/20 G is een koudwater hogedrukreiniger met benzinemotor en werkdruk van 200 bar. De reiniger heeft een Honda-benzinemotor voor mobiel gebruik onder de zwaarste omstandigheden, ook als er geen stroombron is.
Onze HD 8/20 G koudwater hogedrukreiniger met een werkdruk van 200 bar en een Honda-benzinemotor staat garant voor maximale onafhankelijkheid, flexibiliteit en mobiliteit. Zelfs als er geen stroombron aanwezig is, kunt u met deze hogedrukreiniger met benzinemotor onder de zwaarste omstandigheden werken. Zelfs een aansluiting op de waterleiding is niet absoluut noodzakelijk omdat de hogedrukreiniger uit de serie HD Gasoline Advanced in noodgevallen water kan opzuigen uit een vijver of meer. Het uitzonderlijk robuuste frame is bestand tegen zeer zwaar gebruik. Het frame is ook ergonomisch ontworpen zodat de machine eenvoudig kan worden vervoerd, ook op lastig terrein. Lekvrije wielen maken de machine nog steviger. Een grote waterfilter en een thermostaatklep beschermen de pomp. En een optionele kooiconstructie met hijsogen biedt extra bescherming voor de machine. De bediening is zeer eenvoudig en comfortabel, en de opbergruimte voor alle accessoires bevindt zich direct op de HD 8/20 G. Voor een nog snellere installatie en reiniging is ook een bevestigingsset voor een slanghaspel beschikbaar.
Kenmerken en voordelen
Maximale onafhankelijkheidUitgerust met betrouwbare Honda- of Yanmar-motoren om te gebruiken daar waar geen externe stroomvoorziening beschikbaar is. Kan water opzuigen – bijvoorbeeld uit een vijver of een meer – om voor de reiniging gebruikt te worden.
Uitstekend bedieningscomfortHet ergonomische frameconcept vergemakkelijkt het vervoer ook op een oneffen ondergrond. Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat. Lekbestendige wielen garanderen een langdurig grote mobiliteit.
Grote veelzijdigheidHet optionele Cage-veiligheidsframe met ogen voor verlading per kraan beschermt het apparaat betrouwbaar. Aanbouwset slanghaspel voor een kortere op- en afwindtijd optioneel verkrijgbaar. Draagbare versie met robuust buisframe speciaal voor schilders en stukadoors (HD 728 B).
Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden
- Zeer robuust basisframe voor dagelijks gebruik onder minder gunstige omstandigheden.
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Thermoventiel ter bescherming van de pomp tegen oververhitting bij gebruik in kringloop.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|200 - 750
|werk druk (bar/MPa)
|10 - tot 200 / 1 - 20
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|Waterinlaat
|1″
|Type aandrijving
|Benzine
|Motorenfabrikant
|Honda
|Motortype
|GX 270
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Verrijdbaar
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|57,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|64,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|790 x 608 x 1104
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Powersproeier
Uitvoering
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Toepassingen
- Bouw (gevelreiniging, reinigen van bouwvoertuigen en -gereedschap)
- Landbouw (reinigen van voertuigen en apparatuur of voor gebruik in landbouw)
- Industrie (reinigen van apparatuur)
- Schoonmaakbedrijven (reinigen van bijv. pleinen en garages)
