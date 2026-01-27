Hogedrukreiniger HD 9/23 G
Met de HD 9/23 G koudwater hogedrukreiniger met Honda-benzinemotor kunt u onafhankelijk van de stroomvoorziening werken, ook onder de zwaarste omstandigheden.
Met de Honda-benzinemotor werkt de HD 9/23 G koudwater hogedrukreiniger volledig onafhankelijk van het elektriciteitsnet. De hogedrukreiniger is ontworpen voor de beste reinigingsresultaten. En met een waterdruk van 230 bar en bescherming door een stevig basisframe presteert de machine ook optimaal onder extreme omstandigheden. Bovendien biedt het ergonomisch ontworpen frame maximale mobiliteit, ook als de ondergrond oneffen is. Lekvrije wielen, het intelligent ontworpen bedieningsconcept en de opbergopties voor accessoires onderstrepen onze doelstelling om u comfortabel te laten werken, ook als de omstandigheden niet ideaal zijn. Met de krachtige pomp kunt u in noodgevallen water opzuigen uit een vijver of meer. De pomp wordt beschermd door een grote waterfilter en een thermostaatklep die oververhitting voorkomt in de recirculatiemodus. Bovendien zijn voor de hogedrukreiniger uit de HDGasoline Advanced serie een kooiconstructie met hijsogen voor laden op een kraan en een bevestigingsset voor een slanghaspel verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
Maximale onafhankelijkheidUitgerust met betrouwbare Honda- of Yanmar-motoren om te gebruiken daar waar geen externe stroomvoorziening beschikbaar is. Kan water opzuigen – bijvoorbeeld uit een vijver of een meer – om voor de reiniging gebruikt te worden.
Uitstekend bedieningscomfortHet ergonomische frameconcept vergemakkelijkt het vervoer ook op een oneffen ondergrond. Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat. Lekbestendige wielen garanderen een langdurig grote mobiliteit.
Grote veelzijdigheidHet optionele Cage-veiligheidsframe met ogen voor verlading per kraan beschermt het apparaat betrouwbaar. Aanbouwset slanghaspel voor een kortere op- en afwindtijd optioneel verkrijgbaar. Draagbare versie met robuust buisframe speciaal voor schilders en stukadoors (HD 728 B).
Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden
- Zeer robuust basisframe voor dagelijks gebruik onder minder gunstige omstandigheden.
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Thermoventiel ter bescherming van de pomp tegen oververhitting bij gebruik in kringloop.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|400 - 930
|werk druk (bar/MPa)
|40 - tot 230 / 4 - tot 23
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|Waterinlaat
|1″
|Type aandrijving
|Benzine
|Motorenfabrikant
|Honda
|Motortype
|GX 390
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Verrijdbaar
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|75,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|82,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|866 x 722 x 1146
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Toepassingen
- Bouw (gevelreiniging, reinigen van bouwvoertuigen en -gereedschap)
- Landbouw (reinigen van voertuigen en apparatuur of voor gebruik in landbouw)
- Industrie (reinigen van apparatuur)
- Schoonmaakbedrijven (reinigen van bijv. pleinen en garages)
