Industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further

De IVR-L 65/24-2 Set Go!Further is een gelimiteerde bundeleditie met 33% gerecycled plastic¹⁾ en exclusieve accessoires: Liquid Advanced DN 50 vloerreinigingsset.

Uitgerust met twee zeer stille zuigmotoren, biedt de limited edition bundel IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, gemaakt van 33 procent gerecycled plastic¹⁾ met exclusieve accessoires, een sterke zuigkracht en een laag geluidsniveau. Hij is ideaal voor het opzuigen van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen zoals oliën, koelemulsies of grove, spanen. Het compacte, ruimtebesparende ontwerp en de robuuste behuizing maken moeiteloos transport naar verschillende locaties mogelijk. Accessoires voor vloerreiniging zijn onder andere een flexibele EVA-slang, een handgreep, 2 zuigbuizen en een vloerzuigmond. Een standaardzuigmond wordt ook meegeleverd voor machine reiniging.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Visuele vulniveau-indicator
Visuele vulniveau-indicator
Transparante slang voor het controleren van de hoeveelheid opgenomen vloeistof. De slang is ook bedoeld voor eenvoudig legen.
Industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht.
Industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Uitgevoerd met 33% gerecycled kunststof¹⁾. Hogere efficiëntie bij gebruik met slechts één turbine. Laag geluidsniveau van slechts 68 dB(A).
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 144 / 520
Vacuüm (mbar/kPa) 235 / 23,5
Containerinhoud (l) 65
Materiaal reservoir Staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 50
Diameter toebehoren DN 50
Stofklasse hoofdfilter L
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 0,25
geluidsniveau (dB(A)) 68
Kabellengte (m) 10
Gewicht zonder accessoires (kg) 40
Gewicht (met accessoires) (kg) 49,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 50,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 718 x 526 x 1000

¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.

Uitvoering

  • Hoofdfilter: oppervlaktefilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Ja
  • Automatische uitschakeling/vulstatus
Industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
Industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
Videos
Toepassingen
  • Voor kleine hoeveelheden grof en abrasief spanen
  • Voor kleine hoeveelheden vloeistoffen, zoals oliën of koelmiddelemulsies
Accessoires