Industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
De IVR-L 65/24-2 Set Go!Further is een gelimiteerde bundeleditie met 33% gerecycled plastic¹⁾ en exclusieve accessoires: Liquid Advanced DN 50 vloerreinigingsset.
Uitgerust met twee zeer stille zuigmotoren, biedt de limited edition bundel IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, gemaakt van 33 procent gerecycled plastic¹⁾ met exclusieve accessoires, een sterke zuigkracht en een laag geluidsniveau. Hij is ideaal voor het opzuigen van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen zoals oliën, koelemulsies of grove, spanen. Het compacte, ruimtebesparende ontwerp en de robuuste behuizing maken moeiteloos transport naar verschillende locaties mogelijk. Accessoires voor vloerreiniging zijn onder andere een flexibele EVA-slang, een handgreep, 2 zuigbuizen en een vloerzuigmond. Een standaardzuigmond wordt ook meegeleverd voor machine reiniging.
Kenmerken en voordelen
Visuele vulniveau-indicatorTransparante slang voor het controleren van de hoeveelheid opgenomen vloeistof. De slang is ook bedoeld voor eenvoudig legen.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht.
DuurzaamheidskenmerkenUitgevoerd met 33% gerecycled kunststof¹⁾. Hogere efficiëntie bij gebruik met slechts één turbine. Laag geluidsniveau van slechts 68 dB(A).
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|144 / 520
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Containerinhoud (l)
|65
|Materiaal reservoir
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,25
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|40
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|49,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|50,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|718 x 526 x 1000
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Uitvoering
- Hoofdfilter: oppervlaktefilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Ja
- Automatische uitschakeling/vulstatus
Videos
Toepassingen
- Voor kleine hoeveelheden grof en abrasief spanen
- Voor kleine hoeveelheden vloeistoffen, zoals oliën of koelmiddelemulsies