Uitgerust met twee zeer stille zuigmotoren, biedt de limited edition bundel IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, gemaakt van 33 procent gerecycled plastic¹⁾ met exclusieve accessoires, een sterke zuigkracht en een laag geluidsniveau. Hij is ideaal voor het opzuigen van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen zoals oliën, koelemulsies of grove, spanen. Het compacte, ruimtebesparende ontwerp en de robuuste behuizing maken moeiteloos transport naar verschillende locaties mogelijk. Accessoires voor vloerreiniging zijn onder andere een flexibele EVA-slang, een handgreep, 2 zuigbuizen en een vloerzuigmond. Een standaardzuigmond wordt ook meegeleverd voor machine reiniging.