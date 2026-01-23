Accu aangedreven bezem KB 5 Premium
Voor effectieve tussentijdse reiniging: de draadloze witte accu-rolveger KB 5 is sneller klaar voor gebruik dan een stofzuiger en levert uitstekende reinigingsprestaties in de kleinste ruimtes.
De witte draadloze accu-rolveger KB 5 is het ideale tussentijdse reinigingsapparaat voor harde vloeren en tapijten. De KB 5, die op een lithium-ion accu werkt, is compact en levert dankzij het Kärcher Adaptive Cleaning System steeds uitstekende reinigingsprestaties. De lichtgewicht en ruimtebesparende draadloze elektrische rolveger met universele borstel verwijdert volledig zichtbaar vuil - en is sneller klaar voor gebruik dan een stofzuiger. Met zijn flexibele dubbele gewricht, kan het moeiteloos tussen stoelen en onder meubels reiken, maakt trappen moeiteloos schoon en reinigt effectief tot aan de rand. Bovendien kun je ergonomisch werken zonder te bukken en beschikt het over een automatische aan / uit-schakelaar en een vuilcontainer die gemakkelijk aan de zijkant kan worden verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Kärcher Adaptive Cleaning SystemVerwijdert vuil effectief op alle vloerbedekkingen. Innovatieve instelbare veegrand voor optimale vuilopname. Verbeterde geometrie van interieur met optimale vuilgeleiding voor effectieve vuilopname.
Vuilreservoir kan eenvoudig worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerdSnel en eenvoudig legen zonder in contact te komen met het vuil.
Flexibel dubbel gewrichtDe handgreep beweegt soepel in alle richtingen. Eenvoudig te manoeuvreren. Ook tussen meubilair en stoelen.
Automatische aan-uitschakelaar
- Eenvoudig aan en uit te schakelen.
- Snel en intuïtief.
- Bukken niet nodig.
Universele borstel
- Voor optimale vuilopname op harde vloeren en tapijten.
- Voor eenvoudig verwijderen van haren.
- En voor vegen dicht bij de plinten.
Universele borstel kan gemakkelijk worden verwijderd en vervangen
- Snel en eenvoudig met één hand.
- Voor eenvoudig reinigen van de universele borstel.
Lithium-ion accu
- Met een batterijduur tot 30 minuten op harde vloeren.
- Zonder geheugeneffect.
- Altijd klaar voor gebruik.
Ruimtebesparend opbergen
- Voor eenvoudig, ruimtebesparend opbergen, ook in een klein zijvertrek.
- Draadloze elektrobezem kan worden weggeborgen waar deze nodig is.
Parkeerpositie
- Het toestel kan comfortabel worden weggezet voor een korte pauze.
Lichtgewicht
- Eenvoudig te vervoeren en te manoeuvreren
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Werkbreedte van universele borstel (mm)
|210
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|370
|Accuspanning (V)
|3,6
|Batterijduur op harde vloeren (min)
|34,5
|Batterijduur op tapijten (min)
|23
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,2
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|1,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|215 x 230 x 1120
Verpakkingsinhoud
- Acculader
Uitvoering
- Universele borstel: Uitneembaar
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Trappen
Reserveonderdelen KB 5 Premium
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.