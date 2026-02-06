Nat/droog stofzuiger KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie
De gelimiteerde KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie met speciale accessoires ter ere van het 90-jarig jubileum van Kärcher. Hij overtuigt met zijn zuigkracht en energie-efficiëntie.
De KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie is een gelimiteerde editie met een opvallend kleurenschema en speciale accessoires ter ere van het 90-jarig jubileum van Kärcher. De Black Edition van de nat- en droogzuiger heeft een opvallend design en wordt compleet geleverd met een automondstuk en vier fleecefilterzakken. Met een nominaal stroomverbruik van 1000 watt combineert de stofzuiger een sterke zuigkracht met een hoge energie-efficiëntie. Het precieze samenspel van apparaat, zuigslang en Clips vloermondstuk zorgt voor eersteklas reinigingsresultaten bij droog, nat, fijn of grof vuil. Het compacte ontwerp, de 17 liter roestvrijstalen container, de 4 meter lange kabel en de 2 meter lange zuigslang maken het een echt flexibel apparaat. De blaasfunctie vergemakkelijkt het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken. Na het schoonmaken kunnen de slang, gereedschappen en kleine onderdelen teruggehangen worden aan de apparaatkop en de kabel kan opgeborgen worden in de kabelhaak. Buizen en vloermondstukken kunnen ook aan de bumper bevestigd worden. De ergonomisch gevormde, afneembare handgreep maakt het mogelijk om accessoires aan de zuigslang te bevestigen. Dankzij het slimme "Pull & Push"-vergrendelingssysteem is het openen en sluiten van de container kinderspel.
Kenmerken en voordelen
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Slangopslag op de apparaatkopDe zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Automondstuk voor het reinigen van het interieur van het voertuig
- Handige zuigmond voor het betrouwbaar verwijderen van vuil van textieloppervlakken in de auto.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigkracht (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Zwart Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Zwart
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|353 x 328 x 493
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Autozuigmond
- Patroonfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 4 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.