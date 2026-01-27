Metalen slangwagen HT 80 M
Robuuste slangwagen HT 80 met aanpasbaar stalen frame en ergonomische greep. Met slanggeleider en vrijlopende handkruk.
De hoogwaardige slangwagen HT 80 van metaal is perfect voor de bewatering van middelgrote tot grote oppervlakken en tuinen. Zowel het frame als de trommel zijn uitgevoerd in metaal. Dit betekent dat de twee onderdelen roestbestendig en uiterst robuust zijn. De anti-slip, ergonomische handgreep en de in hoogte verstelbare duwbeugel maken het werk veel lichter. Verdere uitrusting: slanggeleider, vrijlopende handkruk en haakse slangaansluiting. Inclusief 2 universele slangkoppelingen Plus. Zo staat niets meer tuinonderhoud in de weg. Want de innovatieve Kärcher systemen voor slangopberging verleggen de grenzen qua functionaliteit, design en kwaliteit. Met de moderne slangwagens rolt u de slang snel af en op, zonder geleiding met de hand - en ze zijn zeer compact. Kärcher slangwagens zijn compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
Hoekvormige slangaansluiting
- Dankzij de schuine slangaansluiting knikt de slang niet. Zo wordt een maximale waterstroom gegarandeerd.
In de hoogte aanpasbare duwbeugel
Met 2 universele Plus slangkoppelingen
Anti-slip, ergonomische handgreep
- Comfortabele bediening voor een eenvoudige hantering.
Slanggeleiding en vrijlopende manuele krukas
- Voor het eenvoudig op- en afrollen van de slang.
Stalen frame en slanghaspel
- Robuust en roestbestendig.
Specificaties
Technische gegevens
|Slangcapaciteit (m)
|max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") / max. 40 (3/4")
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|5,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|420 x 570 x 853
Verpakkingsinhoud
- Slangkoppeling: 2 Stuk(s)
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
Accessoires
Reserveonderdelen Metalen slangwagen HT 80 M
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.