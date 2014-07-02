Nat/droog stofzuiger NT 65/2 Ap
De NT 65/2 Ap is een krachtige stof-/waterzuiger met twee motoren voor professionele toepassingen. De zuigkracht blijft vrijwel constant doordat het vlakfilter zichzelf efficiënt reinigt met behulp van luchtstoten.
De NT 65/2 Ap is een krachtige stof- en waterzuiger uitgerust met het ApClean-systeem, dat zorgt voor een constant hoge zuigkracht en lange werkintervallen. De stofzuiger heeft een compacte turbinebehuizing met geïntegreerd filterdeksel zodat het grote vlakfilter gemakkelijk kan worden verwijderd. Het apparaat wordt doeltreffend gereinigd met behulp van het halfautomatische ApClean-filterreinigingssysteem. Dit zorgt voor een constant hoge zuigkracht, langere werkintervallen en een langere levensduur van het filter. De NT 65/2 Ap is uitgerust met elektronische vulniveaudetectie voor natzuigen. Op die manier wordt het maximale vulniveau niet overschreden. De opgezogen vloeistoffen kunnen probleemloos worden afgevoerd met de bevestigde oliebestendige aftapslang. Toebehoren kan snel en eenvoudig op de stofzuiger worden aangesloten met het clipsysteem. Het apparaat is voorzien van een slangopbergsysteem, een houder voor toebehoren en een groot vlak voor bv. gereedschap. De NT 65/2 Ap is voldoende mobiel dankzij twee grote vaste wielen en twee geleiderollen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerd opbergvak
- Grote, praktische opbergruimte bovenop de behuizing.
- Gereedschap en accessoires zijn altijd bij de hand.
Geïntegreerde afvoerslang (oliebestendig)
- Afvoerslang is gemakkelijk en snel toegankelijk.
- Vloeistoffen kunnen gemakkelijk en schoon worden afgevoerd.
Semi-automatische filterreiniging
- Optimale filterreiniging met één druk op de knop.
- Maakt consistent hoge filter- en afzuigprestaties mogelijk.
- Bespaart tijd en verlengt de levensduur van het filter.
Slang- en bochtenbevestiging
- Altijd veilig bevestigd tijdens transport.
- Praktisch en netjes opbergen van het apparaat.
Ergonomische duwstang
- Handig en eenvoudig transport van de stofzuiger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|65
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|20
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|600 x 480 x 920
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Papier
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
- Voor het opzuigen van vloeistoffen, grof vuil en stof op alle harde oppervlakken en voor het reinigen van het interieur van auto's
Accessoires
Reserveonderdelen NT 65/2 Ap
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.