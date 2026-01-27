Mobiele buitenreiniger OC 3
De Kärcher reiniger met lithium-ion accu en watertank voor mobiel gebruik. Eenvoudig te vervoeren en op te bergen. Met vlakstraal voor gevoelige oppervlakken.
Voor iedereen die onderweg een reinigingsoplossing nodig heeft: de compacte en lichtgewicht reiniger van Kärcher. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en afneembare watertank kun je bijvoorbeeld je fiets of modderige wandelschoenen schoonmaken, ook als er geen stopcontact of kraan in de buurt is. Met een behoedzame maar efficiënte lagedrukvlakstraal is de reiniger ideaal voor gevoelige oppervlakken. Een LED-lamp geeft aan wanneer de accu bijna leeg is of wordt geladen. Er zijn diverse accessoires beschikbaar voor uiteenlopende toepassingen en uitbreidingsopties.
Kenmerken en voordelen
Compact ontwerpHandige bergruimte voor spiraalslang en spuitpistool onder de afneembare watertank. Gemakkelijk te vervoeren, met ruimtebesparende opslag.
Geïntegreerde lithium-ion accuMobiel reinigen zonder stopcontact. Lange batterijduur. Kan verschillende keren worden gebruikt met een batterijlading. De leddisplay geeft een waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
Efficiënte, maar zachte lage drukMet lage druk kan zeer efficiënt en toch behoedzaam worden gereinigd. Bij de standaardsproeier met vlakstraal is de reinigingsprestatie zichtbaar. De conische straalsproeier is voor nog behoedzamer reinigen, bijvoorbeeld de poten van een hond.
Ruim aanbod accessoires
- Extra accessoires om meer toepassingen mogelijk te maken of om nog handiger te reinigen.
- Er zijn een Adventure Box, Bike Box, Pet Box en een praktische opbergbox beschikbaar die allemaal op het apparaat kunnen worden bevestigd. Alle accessoires zijn ook los verkrijgbaar.
Afneembare watertank
- Kan eenvoudig in de woning worden gevuld.
Specificaties
Technische gegevens
|Drukbereik
|Lage druk
|Wateropbrengst (l/min)
|max. 2
|Accu-aangedreven apparaat
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Looptijd accu (min)
|15
|Oplaadtijd accu (min)
|180
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|277 x 234 x 201
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 7,2 V PS02 oplaadkabel (1 stuk)
- Lithium-ion accu
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Volume van watertank: 4 l
- Slanglengte: 2.8 m
- Geïntegreerd waterfilter
- Apparaatfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Huisdieren/honden
- Kinderwagens/buggy's
- Tent/kampeeruitrusting
- Laarzen/wandelschoenen
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen