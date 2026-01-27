Voor iedereen die onderweg een reinigingsoplossing nodig heeft: de compacte en lichtgewicht reiniger van Kärcher. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en afneembare watertank kun je bijvoorbeeld je fiets of modderige wandelschoenen schoonmaken, ook als er geen stopcontact of kraan in de buurt is. Met een behoedzame maar efficiënte lagedrukvlakstraal is de reiniger ideaal voor gevoelige oppervlakken. Een LED-lamp geeft aan wanneer de accu bijna leeg is of wordt geladen. Er zijn diverse accessoires beschikbaar voor uiteenlopende toepassingen en uitbreidingsopties.