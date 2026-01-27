Voor iedereen die onderweg een reinigingsoplossing nodig heeft: de compacte en lichtgewicht reiniger van Kärcher. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en het afneembare extra grote waterreservoir kun je bijvoorbeeld je fiets of vuile wandelschoenen reinigen, zelfs zonder een elektrische of wateraansluiting. Met een zachte maar efficiënte lagedruk vlakke straal is de lagedrukreiniger ideaal voor delicate oppervlakken. Een LED-display geeft ook aan wanneer de accu bijna leeg is of wordt opgeladen. Verschillende accessoireboxen zijn beschikbaar voor een breed scala aan toepassings- en uitbreidingsopties.