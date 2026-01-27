Mobiele buitenreiniger OC 3 Plus
De Kärcher reiniger met lithium-ion accu en watertank voor mobiel gebruik. Eenvoudig te transporteren en op te slaan. Met vlakke straal voor delicate oppervlakken. Plus versie met extra grote watertank.
Voor iedereen die onderweg een reinigingsoplossing nodig heeft: de compacte en lichtgewicht reiniger van Kärcher. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en het afneembare extra grote waterreservoir kun je bijvoorbeeld je fiets of vuile wandelschoenen reinigen, zelfs zonder een elektrische of wateraansluiting. Met een zachte maar efficiënte lagedruk vlakke straal is de lagedrukreiniger ideaal voor delicate oppervlakken. Een LED-display geeft ook aan wanneer de accu bijna leeg is of wordt opgeladen. Verschillende accessoireboxen zijn beschikbaar voor een breed scala aan toepassings- en uitbreidingsopties.
Kenmerken en voordelen
Compact ontwerpHandige bergruimte voor spiraalslang en spuitpistool onder de afneembare watertank. Gemakkelijk te vervoeren, met ruimtebesparende opslag.
Geïntegreerde lithium-ion accuMobiel reinigen zonder stopcontact. Lange batterijduur. Kan verschillende keren worden gebruikt met een batterijlading. De leddisplay geeft een waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
Efficiënte, maar zachte lage drukMet lage druk kan zeer efficiënt en toch behoedzaam worden gereinigd. Bij de standaardsproeier met vlakstraal is de reinigingsprestatie zichtbaar. De conische straalsproeier is voor nog behoedzamer reinigen, bijvoorbeeld de poten van een hond.
Ruim aanbod accessoires
- Extra accessoires om meer toepassingen mogelijk te maken of om nog handiger te reinigen.
- Er zijn een Adventure Box, Bike Box, Pet Box en een praktische opbergbox beschikbaar die allemaal op het apparaat kunnen worden bevestigd. Alle accessoires zijn ook los verkrijgbaar.
Afneembare watertank
- Kan eenvoudig in de woning worden gevuld.
Specificaties
Technische gegevens
|Drukbereik
|Lage druk
|Wateropbrengst (l/min)
|max. 2
|Accu-aangedreven apparaat
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Looptijd accu (min)
|15
|Oplaadtijd accu (min)
|180
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|283 x 236 x 261
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 7,2 V PS02 oplaadkabel (1 stuk)
- Lithium-ion accu
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Volume van watertank: 7 l
- Slanglengte: 2.8 m
- Geïntegreerd waterfilter
- Apparaatfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Huisdieren/honden
- Kinderwagens/buggy's
- Tent/kampeeruitrusting
- Laarzen/wandelschoenen
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen