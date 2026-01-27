Voor iedereen die onderweg ook een reinigingsoplossing nodig heeft: de compacte en lichtgewicht lagedrukreiniger van Kärcher. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en de afneembare, handige 7 liter watertank kun je bijvoorbeeld ook je fiets en vuile wandelschoenen reinigen zonder stroom- of wateraansluiting. Met een zachte maar efficiënte lagedruk vlakke straal is de reiniger ideaal voor gevoelige oppervlakken. Een LED-display geeft ook aan of de accu bijna leeg is of aan het opladen is. De Kärcher-autoadapter kan eenvoudig worden aangesloten op de sigarettenaansteker in de auto en op de oplaadaansluiting van de OC 3 Plus. De OC 3 Plus kan dus worden gevoed (niet opgeladen) via de auto-accu - bijvoorbeeld wanneer de accu leeg is. Verschillende accessoireboxen zijn beschikbaar als optionele uitrusting voor diverse toepassingen en uitbreidingsopties.