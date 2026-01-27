Mobiele buitenreiniger OC 3 Plus Car
De Kärcher reiniger met lithium-ion accu en 7 liter watertank voor mobiele toepassingen. Eenvoudig te transporteren en op te slaan. Met auto-adapter voor langer gebruik via sigarettenaansteker in auto.
Voor iedereen die onderweg ook een reinigingsoplossing nodig heeft: de compacte en lichtgewicht lagedrukreiniger van Kärcher. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en de afneembare, handige 7 liter watertank kun je bijvoorbeeld ook je fiets en vuile wandelschoenen reinigen zonder stroom- of wateraansluiting. Met een zachte maar efficiënte lagedruk vlakke straal is de reiniger ideaal voor gevoelige oppervlakken. Een LED-display geeft ook aan of de accu bijna leeg is of aan het opladen is. De Kärcher-autoadapter kan eenvoudig worden aangesloten op de sigarettenaansteker in de auto en op de oplaadaansluiting van de OC 3 Plus. De OC 3 Plus kan dus worden gevoed (niet opgeladen) via de auto-accu - bijvoorbeeld wanneer de accu leeg is. Verschillende accessoireboxen zijn beschikbaar als optionele uitrusting voor diverse toepassingen en uitbreidingsopties.
Kenmerken en voordelen
Compact ontwerpHandige bergruimte voor spiraalslang en spuitpistool onder de afneembare watertank. Gemakkelijk te vervoeren, met ruimtebesparende opslag.
Geïntegreerde lithium-ion accuMobiel reinigen zonder stopcontact. Lange batterijduur. Kan verschillende keren worden gebruikt met een batterijlading. De leddisplay geeft een waarschuwing als de batterij bijna leeg is.
Efficiënte, maar zachte lage drukMet lage druk kan zeer efficiënt en toch behoedzaam worden gereinigd. Het standaard mondstuk met platte straal maakt een zichtbare reinigingsprestatie mogelijk. Het kegelstraalmondstuk is voor het nog gevoeliger reinigen van bijvoorbeeld hondenpoten.
Afneembare watertank
- Kan eenvoudig in de woning worden gevuld.
- Het waterreservoir van 7 liter zorgt voor een langere reinigingstijd. Eén tank is voldoende voor 2-3 fietsen of meerdere kleine voorwerpen, zoals speelgoed of schoenen.
Met aansluiting voor standaard sigarettenaansteker in de auto
- Altijd voldoende stroom - ongeacht de accuduur.
- Dankzij de 2 m lange kabel kan de OC 3 Plus ideaal naast de auto worden geplaatst.
- Voor volledige mobiliteit.
Ruim aanbod accessoires
- Extra accessoires om meer toepassingen mogelijk te maken of om nog handiger te reinigen.
- Er zijn een Adventure Box, Bike Box, Pet Box en een praktische opbergbox beschikbaar die allemaal op het apparaat kunnen worden bevestigd. Alle accessoires zijn ook los verkrijgbaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Drukbereik
|Lage druk
|Wateropbrengst (l/min)
|max. 2
|Accu-aangedreven apparaat
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Looptijd accu (min)
|15
|Oplaadtijd accu (min)
|180
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|283 x 236 x 261
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 7,2 V PS02 oplaadkabel (1 stuk)
- Lithium-ion accu
- Vlakstraalsproeier
- Auto adapter
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Volume van watertank: 7 l
- Slanglengte: 2.8 m
- Geïntegreerd waterfilter
- Apparaatfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Huisdieren/honden
- Kinderwagens/buggy's
- Tent/kampeeruitrusting
- Laarzen/wandelschoenen
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen