Puzzi 9/1 Bp
Voor maximale bewegingsvrijheid bij het reinigen van bekleding tot diep in de vezels: onze robuuste accu sproei-/extractiemachine Puzzi 9/1 Bp met extra kort bekledingsmondstuk en meer.
Uniek in zijn soort, robuust, duurzaam en snoerloos: onze Puzzi 9/1 Bp draadloze sproei-extractiereiniger. Als eerste op accu werkende professionele sproei-extractiemachine in de markt, maakt deze Puzzi indruk met zijn uitzonderlijke prestaties en maximale bewegingsvrijheid bij het reinigen van stoffering en textiel in elke branche, of het nu gaat om hotels of horeca, autoservice of gebouwenreiniging. Ondanks zijn reinigingscapaciteit is deze Puzzi extreem stil, waardoor hij ideaal is voor gebruik in openbare ruimtes; zijn ergonomisch ontworpen handgreep maakt mogelijk dat hij gemakkelijk met één hand kan worden gedragen. Voor de beste vezeldiepe reinigingsresultaten wordt de reinigingsoplossing onder druk gebracht en diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgemaakte vuil weer opgezogen. Standaard geleverd: extra kort bekledingsmondstuk, sproei-zuigslang, 2-in-1 container voor vers en vuil water, geïntegreerde opbergruimte voor accessoires en meer. Houd er bij het bestellen van deze machine rekening mee dat de krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu en de bijbehorende snellader apart besteld moeten worden.
Kenmerken en voordelen
Krachtige Kärcher Battery Power+ 36V batterijDraadloze bewegingsvrijheid. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Compatibel met alle machines van het 36 V Kärcher Battery Power+ accuplatform.
Duurzaam, robuust machineontwerpLange levensduur zorgt voor een hoog rendement. Robuuste en slijtvaste membraanpomp. Twee grote knoppen die met de hand of voet worden bediend voor het gemak.
Ergonomisch ontworpen en extra korte bekledingszuigmondIdeaal voor gebruik in krappe ruimtes (bijv. voertuiginterieurs). Ergonomisch ontwerp. Comfortabel handvat en voelt goed aan.
Verwijderbare, slimme 2-in-1 container
- Snel en eenvoudig de verswatertank vullen.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
- Snelstartillustratie Puzzi 9/1 Bp voor meer gebruikersveiligheid.
Ergonomische draagbeugel
- Handig transport met één hand.
- Handig uitgebalanceerde machine.
- Zuigbuishouder geïntegreerd in draaggreep voor veilig en comfortabel transport.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Alle accessoires kunnen handig op de machine worden opgeborgen en zijn dus altijd binnen handbereik.
- Praktisch, ingebouwd opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten.
- Veilige opslag, ook tijdens transport.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen.
- Maakt lange, vermoeidheidsvrije werkintervallen mogelijk.
- Lichtgewicht instapmodel.
Laag bedrijfsgeluid
- Zelfs geschikt voor reiniging in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts.
- Verhoogt het gebruikerscomfort.
- Zeer stille machine voor het instapsegment.
2-in-1 comfortsysteem met geïntegreerde sproei-extractieslang
- De reinigingsoplossing wordt onder druk diep in de vezels gespoten.
- Grondige afzuiging van reinigingsoplossing en ingesleten vuil.
- Snel rijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|12 - 18
|Vers/vuilwatertank (l)
|9 / 7
|Luchtverplaatsing (l/s)
|57
|Vacuüm (kPa)
|15
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|0,5
|Sproeidruk (MPa)
|0,16 - 0,22
|krachtturbine (W)
|550
|Vermogen pomp (W)
|4
|Vermogen (W)
|575
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|ID accessoires ( )
|ID 32
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|540 x 332 x 460
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Motorbeschermingsfilters
- Waterfilter
- Kort meubelmondstuk met handgreep
- Opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten
- Verwijderbare 2-in-1 container
- Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabs, 2 tabs
Uitvoering
- Slang transportvergrendeling
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van stoffering en gestoffeerde meubelen
- Voor tussentijdse reiniging en gerichte vlekkenverwijdering op tapijt
- Voor het reinigen van alle textieloppervlakken – inclusief auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van gestoffeerde autostoelen
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken
