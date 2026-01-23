Slangwagen HC 50 kit 15 m
Slangwagen HC 50 inclusief 15 m standaard tuinslang 1/2", G3/4 kraanaansluiting, drie slangkoppelingen 1/2", slangkoppeling 1/2" met Aqua Stop.
Speciale aanbieding. De slangwagen-sets zijn perfect voor de bewatering van middelgrote tot grote oppervlakken en tuinen. Uitvoering: slangwagen voor 50 m 1/2"-slang, incl. 1/2" standaardslang van 15 m, G3/4-kraanaansluiting, 3 x slangkoppeling 1/2", 1 x slangkoppeling 1/2" Aqua Stop, eenvoudig te vervoeren, brede profielbanden voor meer stabiliteit. Zo staat niets meer tuinonderhoud in de weg. Want de innovatieve Kärcher systemen voor slangopberging verleggen de grenzen qua functionaliteit, design en kwaliteit. Met de moderne slangwagens rolt u de slang snel af en op. Kärcher slangwagens zijn compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|15
|Slangcapaciteit (m)
|max. 15 (1/2")
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|3,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|480 x 500 x 745
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin