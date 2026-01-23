Speciale aanbieding. De slangwagen-sets zijn perfect voor de bewatering van middelgrote tot grote oppervlakken en tuinen. Uitvoering: slangwagen voor 50 m 1/2"-slang, incl. 1/2" standaardslang van 15 m, G3/4-kraanaansluiting, 3 x slangkoppeling 1/2", 1 x slangkoppeling 1/2" Aqua Stop, eenvoudig te vervoeren, brede profielbanden voor meer stabiliteit. Zo staat niets meer tuinonderhoud in de weg. Want de innovatieve Kärcher systemen voor slangopberging verleggen de grenzen qua functionaliteit, design en kwaliteit. Met de moderne slangwagens rolt u de slang snel af en op. Kärcher slangwagens zijn compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.