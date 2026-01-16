Slangwagen HT 3.420 Kit 1/2” 20 m
Compacte slangwagen met in hoogte verstelbare handgreep. Lichtlopende draaigreep. Opvouwbaar voor een compacte opberging.
De gebruiksklaar gemonteerde slangwagen HT 3.420 Kit 1/2" is perfect voor de bewatering van middelgrote tot grote oppervlakken en tuinen. Dankzij de innovatieve vouwfunctie kan de slangwagen eenvoudig en zeer compact worden opgeborgen. Gegevens over de uitrusting: In hoogte verstelbare duwbeugel, 20 m 1/2" PrimoFlex®-slang, sproeier Plus (2.645-177.0), 3 x slangkoppeling, 1 x slangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reductiestuk. Capaciteit: 40 m 1/2"-slang of 30 m 5/8"-slang of 20 m 3/4"-slang. Zo staat niets meer tuinonderhoud in de weg.
Kenmerken en voordelen
1 x standaard slangkoppeling met Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex®-slang
3 x standaard slangkoppeling
Klaar voor gebruik
Slangwagen met vrijloop
- Eenvoudige bediening bij het op- en afrollen van de slang.
G3/4 kraanaansluiting en G1/2 reductiestuk
Grote wielen
- Voor meer mobiliteit.
In de hoogte aanpasbare duwbeugel
Capaciteit: 40 m 1/2" slang, 30 m 5/8" slang of 25 m 3/4" slang.
- Geschikt voor alle gebruikelijke tuinslangen
Opvouwfunctie
- Voor ruimtebesparend opbergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|20
|Slangcapaciteit (m)
|max. 20 (1/2")
|Barstdruk (bar)
|24
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|2,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|390 x 450 x 700
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Videos
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Kleine bomen vellen
- Moestuin
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
Reserveonderdelen Slangwagen HT 3.420 Kit 1/2” 20 m
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.