Slangwagen HT 3.420 Kit 1/2” 20 m

Compacte slangwagen met in hoogte verstelbare handgreep. Lichtlopende draaigreep. Opvouwbaar voor een compacte opberging.

De gebruiksklaar gemonteerde slangwagen HT 3.420 Kit 1/2" is perfect voor de bewatering van middelgrote tot grote oppervlakken en tuinen. Dankzij de innovatieve vouwfunctie kan de slangwagen eenvoudig en zeer compact worden opgeborgen. Gegevens over de uitrusting: In hoogte verstelbare duwbeugel, 20 m 1/2" PrimoFlex®-slang, sproeier Plus (2.645-177.0), 3 x slangkoppeling, 1 x slangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reductiestuk. Capaciteit: 40 m 1/2"-slang of 30 m 5/8"-slang of 20 m 3/4"-slang. Zo staat niets meer tuinonderhoud in de weg.

Kenmerken en voordelen
1 x standaard slangkoppeling met Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex®-slang
3 x standaard slangkoppeling
Klaar voor gebruik
Slangwagen met vrijloop
  • Eenvoudige bediening bij het op- en afrollen van de slang.
G3/4 kraanaansluiting en G1/2 reductiestuk
Grote wielen
  • Voor meer mobiliteit.
In de hoogte aanpasbare duwbeugel
Capaciteit: 40 m 1/2" slang, 30 m 5/8" slang of 25 m 3/4" slang.
  • Geschikt voor alle gebruikelijke tuinslangen
Opvouwfunctie
  • Voor ruimtebesparend opbergen.
Specificaties

Technische gegevens

Slanglengte (m) 20
Slangcapaciteit (m) max. 20 (1/2")
Barstdruk (bar) 24
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 2,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 4,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 390 x 450 x 700

Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.

Uitvoering

  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Kleine bomen vellen
  • Moestuin
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
