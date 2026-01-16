Slangwagen HT 4.520 Kit 1/2” 20 m
Zeer mobiele slangwagen met plaats voor het opbergen van toebehoren. In hoogte verstelbare handgreep. Opvouwbaar voor een compacte opberging.
Trolley to go! De nieuwe, gebruiksklaar gemonteerde slangwagen HT 4.520 Kit 1/2" met houder voor toebehoren zoals sproeilans, spuitpistool en dergelijke en een haak voor de korte slang zit boordevol ideeën. U hoeft de lange slang niet meer door de tuin te trekken en loopt met de wendbare slangwagen gewoon naar waar u wilt sproeien. De lange slang wordt op de waterkraan aangesloten, op de grond afgerold en blijft daar liggen. Zo worden bloemperken, struiken, meubelen en slang niet beschadigd. Met de korte slang kunt u dan heel gemakkelijk om de slangwagen heen sproeien. Zo staat niets meer tuinonderhoud in de weg. En met de innovatieve vouwfunctie kan de HT 4.520 Kit 1/2" eenvoudig en zeer compact worden opgeborgen. Gegevens over de uitrusting: In hoogte verstelbare duwbeugel, 20 m 1/2" PrimoFlex®-slang, sproeier Plus (2.645-177.0), 3 x slangkoppeling, 1 x slangkoppeling met Aqua Stop, G3/4-kraanaansluiting en G1/2-reductiestuk; Capaciteit: 50 m 1/2"-slang of 35 m 5/8"-slang of 23 m 3/4"-slang. Gebruiksklaar gemonteerd.
Kenmerken en voordelen
1 x standaard slangkoppeling met Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex®-slang
3 x standaard slangkoppeling
Hoekvormige slangaansluiting
Klaar voor gebruik
Houder voor toebehoren zoals sproeilans en sproeiers
- Voor meer mobiliteit.
Slangwagen met vrijloop
- Eenvoudige bediening bij het op- en afrollen van de slang.
G3/4 kraanaansluiting en G1/2 reductiestuk
Grote wielen
- Voor meer mobiliteit.
In de hoogte aanpasbare duwbeugel
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|20
|Slangcapaciteit (m)
|max. 20 (1/2")
|Barstdruk (bar)
|24
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|4,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|440 x 485 x 857
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Videos
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Kleine bomen vellen
- Moestuin
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
Reserveonderdelen Slangwagen HT 4.520 Kit 1/2” 20 m
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.