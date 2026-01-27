Stofzuiger VC 3
Je hoeft geen filterzakken te vervangen of te kopen: de VC 3 premium stofzuiger met multi-cycloontechnologie en een doorzichtige, wasbare vuilcontainer.
De compacte VC 3-sledestofzuiger met multi-cycloontechnologie maakt stofzuigen mogelijk zonder filterzak. Hierdoor hoef je geen dure filterzakken te wisselen en aan te schaffen. De transparante vuilcontainer laat ook in één oogopslag zien wanneer deze geleegd moet worden. Bovendien zijn er dankzij het zakloze systeem geen onaangename geuren, wat niet alleen mensen met een allergie behaagt. Door zijn compacte formaat is de VC 3 perfect voor veelzijdige toepassingen in appartementen en kleinere woningen. Niet alleen harde vloeren en tapijten worden grondig gereinigd, maar ook krappe ruimtes en kwetsbare oppervlakken dankzij de plintenzuigmond en meubelborstel. Andere kenmerken van de stofzuiger zijn het geïntegreerde HEPA-hygiënefilter, dat het fijnste vuil zoals pollen en andere allergieveroorzakende deeltjes betrouwbaar filtert, en de praktische parkeerstand.
Kenmerken en voordelen
Multicycloon technologieZo hoef je geen dure filterzakken te kopen of omslachtig te vervangen. Het vuilreservoir kan eenvoudig met water worden gereinigd.
HEPA hygiene filterBetrouwbare filters voor het fijnste vuil, zoals pollen en andere allergie opwekkende delen. Schone uitgeblazen lucht - voor een gezonde leefomgeving
Afneembare vloerzuigmondMogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Parkeerpositie
- Snelle en veilige parkeerstand voor werkonderbrekingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vermogen (W)
|700
|Actieradius (m)
|7,5
|Capaciteit vuilcontainer (l)
|0,9
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|76
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 269 x 334
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Metaal
- HEPA-filtertype: EPA 12-filter
- Vloermondstuk
- Spleetmondstuk
- Meubelborstel
Uitvoering
- Verwisselbare vloerzuigmond (droog)
- Praktische parkeerpositie
- Automatisch kabeloprolmechanisme
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Gevoelige oppervlakken
Accessoires
Reserveonderdelen VC 3
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.