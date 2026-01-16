Wand slanghouder PREMIUM + Box
Robuuste slanghouder Premium voor bevestiging aan de muur. Praktisch en plaatsbesparend. Met opbergruimte voor spuitstukken, spuitpistolen, koppelingen en tuinhandschoenen en een opbergbox voor bijvoorbeeld tuinscharen. Voor alle standaard tuinslangen.
De robuuste Kärcher Premium slanghouder met box kan eenvoudig op buitenmuren worden aangebracht. De praktische slanghouder bespaart plaats en biedt ruimte voor het opbergen van sproeiers en douches. Bovendien is er een opbergvak voor kraanaansluitingen, koppelingen en tuinhandschoenen. Maar dat is nog niet alles. De Premium slanghouder met box heeft ook nog een opbergbox voor tuinscharen en ander tuingereedschap zodat echt alles netjes is opgeborgen. De slanghaspel is geschikt voor alle gangbare tuinslangen. Zo staat niets meer tuinonderhoud in de weg. De innovatieve Kärcher systemen voor slangopberging verleggen de grenzen qua functionaliteit, design en kwaliteit. Ideaal voor snel af- en oprollen - bij minimaal ruimtebeslag. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
Opbergmogelijkheid voor sproeiers en spuitpistolen
Comfortabele en plaatsbesparende opberging van de slang
- Alles wordt op één enkele plaats netjes opgeborgen.
- Geschikt voor alle gebruikelijke tuinslangen
Robuuste materialen
- Lange levensduur
Opbergruimte voor aansluitstukken, sproeiers en tuinhandschoenen
Wandmontage
- Eenvoudige montage aan de muur
Opbergbox voor bijvoorbeeld snoeischaren en ander tuingereedschap
Specificaties
Technische gegevens
|Slangcapaciteit (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|150 x 300 x 460
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Kleine bomen vellen
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
Reserveonderdelen Wand slanghouder PREMIUM + Box
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.