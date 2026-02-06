Nat/droog stofzuiger WD 3 Premium
De superkrachtige, energiezuinige WD 3 Premium multifunctionele alleszuiger is uitgerust met een robuuste en roestbestendige 17-liter roestvrijstalen container, evenals een filterpatroon en nieuwe accessoires.
De multifunctionele alleszuiger WD 3 Premium is super krachtig met een stroomverbruik van slechts 1000 watt. Het is uitgerust met een schokbestendige 17-liter roestvrijstalen container en een filterpatroon voor het stofzuigen van droog en nat vuil, zonder dat de filter vervangen hoeft te worden. En als het gaat om vuil, zal de multifunctionele alleszuiger altijd alle soorten vuil onberispelijk verwijderen, dankzij de nieuw ontwikkelde zuigslang en de innovatieve clips vloerzuigmond. Accessoires kunnen rechtstreeks aan de zuigslang worden bevestigd dankzij de afneembare handgreep. De praktische parkeerpositie maakt gemakkelijk parkeren van de zuigbuis en vloermondstuk mogelijk wanneer u een pauze neemt van het werk. Het uitrustingspakket voor de WD 3 Premium wordt gecompleteerd door de blaasfunctie, het "Pull & Push" -vergrendelingssysteem, de ergonomische draaggreep en een praktisch opbergsysteem voor kabels en accessoires.
Kenmerken en voordelen
Speciale patroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Nieuw ontwikkeld: vloerzuigmond en zuigslangVoor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil. Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Afneembare handgreepVerschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten. Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Plaatsbesparende, veilige en goed bereikbare opberging van de zuigslang, kabel en toebehoren.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Machine is gemakkelijk en comfortabel te vervoeren.
Compacte constructie
- Flexibel en veelzijdig in gebruik
- Ruimtebesparende opberging.
Specificaties
Technische gegevens
|Zuigkracht (W)
|200
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 525
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: Uit twee delen
- Papieren filterzak: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Blaasfunctie
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Hobbykamer
- Kelder
- Entree
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 3 Premium
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.