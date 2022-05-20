Nat/droog stofzuiger WD 4 S V-20/5/22
De WD 4 S V-20/5/22 biedt energiezuinigheid en topprestaties met 20L RVS container, 5m snoer en 2,2m slang, voor uitstekende zuigkracht en perfecte vuilverwijdering.
Super krachtige zuigkracht en energiezuinige prestaties met een nominaal stroomverbruik van slechts 1000 watt. Dankzij de perfect op elkaar afgestemde vloerzuigmond, zuigslang en apparaat kun je de beste schoonmaakresultaten behalen en nat, droog, fijn of grof vuil non-stop verwijderen zonder het filter te vervangen. De WD 4 S V-20/5/22 is uitgerust met een robuuste en stootvaste 20 liter roestvrijstalen tank, een 5 meter lange kabel en 2,2 meter lange zuigslang, een plat vouwfilter en een vliesfilterzak. Dankzij de gepatenteerde technologie kan het filter van de nat-/droogzuiger binnen enkele seconden snel en eenvoudig worden verwijderd - zonder enig contact met vuil. Dankzij de afneembare handgreep kunnen accessoires direct aan de zuigslang worden bevestigd. De slang kan worden opgeborgen op de kop van het apparaat om ruimte te besparen. Er is ook ruimte op de kop van het apparaat om kleine onderdelen op te bergen. Leidingen en vloerzuigmond kunnen ook snel en handig worden geparkeerd in de parkeerstand op de bumper. Verdere voordelen zijn het “Pull & Push”-vergrendelingssysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container en een ergonomisch gevormde draaggreep voor handigtransport van het apparaat.
Kenmerken en voordelen
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologieSnelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil. Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Slangopslag op de apparaatkopDe zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigkracht (W)
|240
|Vacuüm (mbar)
|max. 240
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 55
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|20
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|384 x 365 x 524
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: In uitneembare filtercassette
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen WD 4 S V-20/5/22
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.