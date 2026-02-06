Nat/droog stofzuiger WD 5 Premium
De WD 5 Premium is een extreem krachtige en energiezuinige multifunctionele alleszuiger met een roestvrijstalen vuilreservoir van 25 liter, een vlakfilter in een uitklapbare cassette, een filterreinigingssysteem en een blaasfunctie.
De multifunctionele alleszuiger WD 5 Premium uit de topklasse met een energieverbruik van slechts 1.100 watt. Deze multifunctionele alleszuiger is uitgerust met een roestvrijstalen vuilreservoir van 25 liter en een innovatieve technologie voor de filtervervanging, waardoor u het vlakfilter in slechts enkele seconden comfortabel kan vervangen door hem uit de filtercassette te klikken. Het filter is geschikt voor het opzuigen van zowel droog stof als vloeistoffen zonder het filter te moeten vervangen. Dankzij het geïntegreerd filterreinigingssysteem, kan het filter efficiënt worden schoongemaakt met één druk op de knop. Hierbij gaat er een sterke luchtstoot door het filter, waardoor de zuigkracht snel wordt hersteld. De omschakelbare vloerzuigmond met twee rubberen strips en twee borstelstrips en de innovatieve zuigslang zorgen voor een optimale opname van alle soorten vuil en bieden maximaal reinigingscomfort. Het toestel is bovendien uitgerust met een afneembare handgreep met elektrostatische bescherming (zeer handig bij het opzuigen van fijn stof), een parkeerpositie, een blaasfunctie, een 3-in-1 aanpasbare handgreep, alsook met de handige opbergruimte voor de kabel en het toebehoren op het toestel.
Kenmerken en voordelen
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
- Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Nieuw ontwikkeld: vloerzuigmond en zuigslang
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Uitstekende filterreiniging
- Sterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container.
- De volledige zuigkracht is snel hersteld.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Plaatsbesparende, veilige en goed bereikbare opberging van de zuigslang, kabel en toebehoren.
Gepatenteerde 3-in-1 handgreep.
- Handig vervoer van het toestel.
- Snel en handige opening, sluiting en leegmaken van het vuilreservoir.
Specificaties
Technische gegevens
|Zuigkracht (W)
|240
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|25
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 652
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar met 2 rubberen- en 2 borstelstrips
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: In uitneembare filtercassette
Uitvoering
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
Videos
Toepassingen
- Vernieuwing
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Garage
- Werkplaats
- Hobbykamer
- Kelder
- Entree
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 5 Premium
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.