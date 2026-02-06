Schrobmachine KIRA B 50
Efficiënt, tijdbesparend, eenvoudig, veilig, flexibel - en desgewenst volledig autonoom: de schrobzuigrobot KIRA B 50 voor de economische vloerreiniging op middelgrote tot grote oppervlakken.
De KIRA B 50 schoonmaakrobot van Kärcher is een nuttige aanvulling voor ieder schoonmaakteam. Intelligent, autonoom en met de functionaliteit van een schrobzuigmachine reinigt hij efficiënt de vloeren van middelgrote tot grote ruimtes met consistente reinigingsresultaten, waardoor de last wordt verlicht voor het schoonmaakpersoneel, dat zich in plaats daarvan kan wijden aan veeleisendere taken. De intuïtieve gebruikersbegeleiding met groot aanraakscherm maakt een snelle installatie zonder vakkennis mogelijk. Het optioneel verkrijgbare dockingstation maakt volledig autonoom werken mogelijk, inclusief het vullen van vers water, het legen van vuil water, het spoelen van de tank en het opladen van de duurzame lithium-ijzerfosfaatbatterij. Een rolborstelkop voert het voorvegen en schrobben in één stap uit en dankzij de geïntegreerde zijborstel hoeft u de randen niet handmatig schoon te maken. Krachtige sensoren en software zorgen voor betrouwbare navigatie, het veilig vermijden van botsingen en het vermijden van obstakels. Voor documentatie en monitoring verzendt de KIRA B 50 statusberichten naar mobiele apparaten en creëert gedetailleerde reinigingsrapporten in het bijbehorende webportaal.
Kenmerken en voordelen
Gebruiksvriendelijk
- Duidelijke, veilige bediening van alle apparaatfuncties via touchscreen.
- Stapsgewijze gebruikersbegeleiding voor eenvoudige, intuïtieve bediening.
- Eenvoudig in te stellen en de robot is te gebruiken zonder vakkennis.
Robuuste en betrouwbare navigatie
- Krachtige sensoren met 360° omgevingsdetectie en zijbewaking.
- Veilig vermijden van botsingen en vermijden van obstakels.
- Intelligente opruimmanoeuvres bij verstoppingen.
Docking station (optioneel)
- Maakt een volledig autonome werking mogelijk.
- Het wisselen van middelen (bijvullen van vers water, aftappen van vuil water, spoelen van de tank, opladen van de batterij) kan autonoom worden uitgevoerd.
- Optionele accessoires, robot kan ook zonder docking station worden gebruikt.
gecertificeerde veiligheid
- Veilige en contactloze detectie van obstakels, verlagingen en personen.
- Veiligheid gecertificeerd volgens IEC 63327.
- Geschikt voor gebruik in drukke omgevingen.
Snel aanleren van autonome routes
- Intuïtief aanleren van reinigingsroutes.
- Teach & repeat-functie voor handmatig aanleren van precieze routes in smalle gebieden.
- Smart Fill-functie voor autonome routeplanning van grote open oppervlakken.
Intuïtieve routeverwerking
- Eenvoudige aanpassing van alle reinigingsparameters na het maken van routes.
- Aanmaken van gekoppelde reinigingsroutes.
- Voeg no-go zones, snelheidsfilters, no-clean zones, claxonzones en interactiezones toe.
web portaal
- Toegang op afstand tot gedetailleerde informatie via Kärcher Equipment Management.
- Inclusief schoonmaakrapporten, meldingen, apparaatstatus en meer
- Meldingen en statusrapporten verzenden naar mobiele apparaten
Geïntegreerde zijbezem
- Maakt een grondige reiniging dicht bij de randen mogelijk.
- Transporteert het vuil rechtstreeks naar het reinigingskanaal.
- Reduceert handmatige nabewerking tot een minimum.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1600
|Kracht-tractiemotor (W)
|560
|krachtturbine (W)
|630
|Krachtige borstelmotor (W)
|600
|Werkbreedte borstels (mm)
|550
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|80
|Borstelsnelheid (tpm)
|1200
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|750
|Vers/vuilwatertank (l)
|55 / 55
|Wasmiddeltank (l)
|5
|Veegladevolume (l)
|2
|Theoretische gebiedsprestaties, autonoom (m²/u)
|max. 2365
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 1830
|Spanning (V)
|24
|aantal batterijen
|2
|baterij type
|Li-Ion
|Accuspanning/capaciteit (V/Ah)
|24 / 160
|batterijduur (u)
|circa 3,5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|max. 5,2
|snelheid autonoom (km/u)
|max. 4,3
|geluidsniveau (dB(A))
|69
|Autonome gangpaddraaibreedte (m)
|1,5
|hellingsgraad (%)
|max. 6
|Autonome doorgangsbreedte (m)
|min. 0,9
|leeg gewicht (kg)
|228
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|225
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|238,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|249,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Verpakkingsinhoud
- batterij en oplader
- Zuigbalk incl.
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Zijbezem
- zwaailicht
Uitvoering
- Type zuiglippen: Oliebestendig
- KAN
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Groot touchscreen met hoge resolutie
- Dockbaar
- Rolluikbediening voorbereid
- Autonome reiniging
- Automatisch vegen
- Met handmatige rijmodus
- Laadmodus
- Eenvoudige en intuïtieve installatie zonder vakkennis
- Krachtige sensoren
- Obstakel- en valdetectie
- Autonoom vermijden van obstakels
- Veiligheidsgecertificeerd voor openbaar gebruik
- Opstellen van schoonmaakrapporten
- Meldingen op mobiele apparaten
- Kalenderfunctie
- Automatisch vullen
- Gekleurde lichten om het gedrag en de bedrijfsstatus van de robot aan te geven
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Communicatie-interface: VDA-5050
- Dosering wasmiddel
Videos
Toepassingen
- Middelgrote tot grote oppervlakken met harde of elastische vloerbedekking
- Kan zowel in smalle ruimtes als in open ruimtes worden gebruikt
- Geschikt voor gebruik tijdens openbaar verkeer
- Ideaal in retail, zorg en publieke voorzieningen
- Toepasbaar in transport, industrie en gebouwreiniging