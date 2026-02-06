De KIRA B 50 schoonmaakrobot van Kärcher is een nuttige aanvulling voor ieder schoonmaakteam. Intelligent, autonoom en met de functionaliteit van een schrobzuigmachine reinigt hij efficiënt de vloeren van middelgrote tot grote ruimtes met consistente reinigingsresultaten, waardoor de last wordt verlicht voor het schoonmaakpersoneel, dat zich in plaats daarvan kan wijden aan veeleisendere taken. De intuïtieve gebruikersbegeleiding met groot aanraakscherm maakt een snelle installatie zonder vakkennis mogelijk. Het optioneel verkrijgbare dockingstation maakt volledig autonoom werken mogelijk, inclusief het vullen van vers water, het legen van vuil water, het spoelen van de tank en het opladen van de duurzame lithium-ijzerfosfaatbatterij. Een rolborstelkop voert het voorvegen en schrobben in één stap uit en dankzij de geïntegreerde zijborstel hoeft u de randen niet handmatig schoon te maken. Krachtige sensoren en software zorgen voor betrouwbare navigatie, het veilig vermijden van botsingen en het vermijden van obstakels. Voor documentatie en monitoring verzendt de KIRA B 50 statusberichten naar mobiele apparaten en creëert gedetailleerde reinigingsrapporten in het bijbehorende webportaal.