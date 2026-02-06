KIRA CV 50
De autonome stofzuigerrobot KIRA CV 50 ontlast schoonmaakteams door het tijdrovende stofzuigen op zich te nemen, terwijl de specialisten parallel de complexere taken uitvoeren.
Economisch de productiviteit verhogen en schoonmaakteams effectief ontlasten: de autonome stofzuigerrobot KIRA CV 50 is hiervoor de perfecte oplossing. Hij neemt het tijdrovende en eentonige stofzuigen op zich, terwijl de specialisten tegelijkertijd de complexere schoonmaakklussen op zich nemen. Hiervoor brengt het apparaat volledig autonoom de te reinigen ruimte in kaart en berekent een optimaal en efficiënt schoonmaaktraject. Dankzij het compacte ontwerp, de krachtige accu's van het 36 volt Kärcher Battery Power+ accuplatform (afzonderlijk te bestellen!) en zijn ergonomische mobiliteit is de stofzuigrobot een ideale metgezel die tapijten en harde vloeroppervlakken stofzuigt met een werkbreedte van 350 millimeter - uiteraard ook onder tafels Hoeken en altijd opruimen tot aan de muur. Dankzij een uitgekiend multisensorconcept en nauwkeurige LiDAR-omgevingsdetectie navigeert en handelt hij zo betrouwbaar dat hij veiligheidsgecertificeerd is volgens IEC 63327 en goedgekeurd voor gebruik in het openbaar verkeer. De bijbehorende KIRA Robots app en een geïntegreerd display maken een uiterst eenvoudige bediening mogelijk, waarvoor geen specialistische kennis vereist is.
Kenmerken en voordelen
Compact ontwerp met zeer lage bodemvrijheidDe lage bodemvrijheid (32 cm) maakt stofzuigen onder meubels zoals tafels mogelijk. Dankzij het compacte ontwerp is hij ook geschikt voor gebruik in smallere omgevingen. Ook in krappe ruimtes gedraagt de robot zich zelfverzekerd, waardoor hij ter plekke kan draaien.
KIRA Robots-appVolledige transparantie dankzij de KIRA Robots app met wagenparkbeheer, live status, gedetailleerd schoonmaakrapport en nog veel meer. Maak en bewerk eenvoudig schoonmaakkaarten en -schema's. Perfect verbonden dankzij de geïntegreerde 4G/LTE mobiele of WLAN-verbinding.
36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatformVerwijderbare batterijen maken non-stop schoonmaken mogelijk zonder te wachten op oplaadtijden. Locatieonafhankelijke toepassing, bijvoorbeeld op meerdere verdiepingen. Kärcher adviseert het gebruik van 2 vervangbare batterijen voor een langere looptijd. Bediening is ook mogelijk met slechts 1 batterij.
Intuïtieve en eenvoudige bediening
- Eenvoudige bediening van alle functies via interactief display met bedieningspaneel.
- Direct uit de doos klaar voor gebruik – zelfs zonder initiële installatie.
Hoogste autonome efficiëntie
- Grote werkbreedte (350 mm) voor hoog rendement en theoretische oppervlakteprestatie van 525 m²/u.
- Dankzij 2 zijborstels reinigt u tot aan de rand – handmatig nabewerken is niet nodig.
- Autonome, systematische planning van het reinigingspad voor maximaal efficiënte reiniging.
Ergonomisch en gemakkelijk transport
- Uitschuifbare transporthandgreep voor hoge mobiliteit en de beste ergonomie.
- Eenvoudig transport naar de volgende gebruiks- of opslagplaats.
- De wielen kunnen worden ontkoppeld voor een hoog gebruikerscomfort tijdens transport.
Robuuste en betrouwbare navigatie
- LiDAR-detectie over grote afstanden – optimaal op grote oppervlakken en in het donker.
- Betrouwbare val- en obstakeldetectie.
- Uitgerust met ultrasone sensoren, wandvolg- en botsingssensoren.
gecertificeerde veiligheid
- Ontworpen voor commercieel gebruik, voldoet aan alle internationale normen.
- Veiligheid gecertificeerd volgens IEC 63327.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Spanning (V)
|36
|Vacuüm (kPa)
|19,3
|Luchtverplaatsing (l/s)
|16
|geluidsniveau (dB(A))
|57
|Theoretische gebiedsprestaties, autonoom (m²/u)
|525
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|525
|Gebruiksduur bij normaal gebruik (2 batterijen) (min)
|140
|Bedrijfsduur in ECO!-modus (2 batterijen) (min)
|210
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|350
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|230
|hellingsgraad (%)
|6
|Containerinhoud (l)
|4,5
|snelheid autonoom (km/u)
|1,5
|Doorgangsbreedte (mm)
|650
|bodemvrijheid (mm)
|320
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|2
|Laadtijd accu (min/u)
|58 / 81
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|15,4
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|15,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|25,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|578 x 578 x 300
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu's en oplader niet inbegrepen
- Zijbezem: 4 Stuk(s)
- Aantal borstelrollen: 1 Stuk(s)
- Kleur van de borstelrol: Grijs / zwart
- Startmarkeringen
- EPA-filters
Uitvoering
- Autonome reiniging
- Eenvoudige en intuïtieve installatie zonder vakkennis
- Obstakel- en valdetectie
- Krachtige sensoren
- Autonoom vermijden van obstakels
- Veiligheidsgecertificeerd voor openbaar gebruik
- Opstellen van schoonmaakrapporten
- Meldingen op mobiele apparaten
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Bediening via app
Videos
Toepassingen
- Bijzonder aanbevolen voor gebruik in de gebouwenreiniging en de hotellerie
- Ideaal voor grote open ruimtes zoals gangen, entreehallen of vergaderruimtes
- Geschikt voor gebruik tijdens openbaar verkeer
- Kan zowel in smalle ruimtes als in open ruimtes worden gebruikt
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen KIRA CV 50
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.