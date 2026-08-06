Ideaal voor universeel gebruik in de bouw en andere industriële toepassingen: onze veelzijdige HD 9 / 100-4 Cage Classic ultra hogedrukreiniger uit de UHP compact klasse. Het hart van de machine is een extreem krachtige industriële hogedrukpomp van WOMA met een hoge volumetrische effectiviteit. Uitgerust met een bypass-pistool, heeft de HD 9 / 100-4 een werkdruk van 1000 bar en een stroomsnelheid van 900 l water per uur, waardoor zelfs het meest hardnekkige vuil snel en betrouwbaar wordt verwijderd.