Ultra-hogedruk reiniger HD 9/100-4 Cage Classic
De HD 9 / 100-4 Cage Classic ultra hogedrukreiniger onderscheidt zich door een werkdruk van 1000 bar, een uuropbrengst van 900 l en een bypass-pistool. Verwijdert zelfs extreem hardnekkig vuil.
Ideaal voor universeel gebruik in de bouw en andere industriële toepassingen: onze veelzijdige HD 9 / 100-4 Cage Classic ultra hogedrukreiniger uit de UHP compact klasse. Het hart van de machine is een extreem krachtige industriële hogedrukpomp van WOMA met een hoge volumetrische effectiviteit. Uitgerust met een bypass-pistool, heeft de HD 9 / 100-4 een werkdruk van 1000 bar en een stroomsnelheid van 900 l water per uur, waardoor zelfs het meest hardnekkige vuil snel en betrouwbaar wordt verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Krachtige industriële hogedrukpompPlunjers van hardmetaal voor lange levensduur. Servicevriendelijke constructie zodat slijtdelen zoals ventielen, afdichtingen en plunjers eenvoudig kunnen worden vervangen. Centraal ventielconstructie voor een hoog volumetrisch rendement.
Comfortabel WOMA-pistoolErgonomische handgreep en laag gewicht voor gebruiksvriendelijke bediening. Werken zonder moe te worden dankzij minder trekkrachten.
Duurzaam en robuustMinder gebruik- en servicekosten. Voorkomt een plotselinge terugstoot doordat de druk bij het bedienen van het pistool langzaam wordt opgebouwd.
Grote mobiliteit
- Door de grote wielen en het optimale zwaartepunt is het apparaat zeer mobiel, ondanks de omvang.
- Gemakkelijk te vervoeren, ook op oneffen terrein, dankzij het praktische kraanoog.
Specificaties
Technische gegevens
|werk druk (bar/MPa)
|1000 / 100
|Wateropbrengst (l/u)
|980
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|45
|Brandstof
|Elektrisch
|Motorvermogen 80 kW (kW)
|35
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|380 - 415
|Frequentie (Hz)
|50
|Pomp type
|Maximale prestaties Kärcher krukaspomp
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|378
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|392
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|395,5
|Afmetingen (L × B × H) ( )
|1395 x 789 x 1088
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: UHP-pistool (Dump Gun)
- Roestvrij stalen spuitlans: 750 mm
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 20 m
- Veiligheidsventiel
- Bedrijfsurenteller
Videos
Toepassingen
- Bouwsector
- industrie
- vervoer-