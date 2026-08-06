Ultra-hogedruk reiniger HD 9/100-4 Cage Classic

De HD 9 / 100-4 Cage Classic ultra hogedrukreiniger onderscheidt zich door een werkdruk van 1000 bar, een uuropbrengst van 900 l en een bypass-pistool. Verwijdert zelfs extreem hardnekkig vuil.

Ideaal voor universeel gebruik in de bouw en andere industriële toepassingen: onze veelzijdige HD 9 / 100-4 Cage Classic ultra hogedrukreiniger uit de UHP compact klasse. Het hart van de machine is een extreem krachtige industriële hogedrukpomp van WOMA met een hoge volumetrische effectiviteit. Uitgerust met een bypass-pistool, heeft de HD 9 / 100-4 een werkdruk van 1000 bar en een stroomsnelheid van 900 l water per uur, waardoor zelfs het meest hardnekkige vuil snel en betrouwbaar wordt verwijderd.

Kenmerken en voordelen
Ultra-hogedruk reiniger HD 9/100-4 Cage Classic: Krachtige industriële hogedrukpomp
Krachtige industriële hogedrukpomp
Plunjers van hardmetaal voor lange levensduur. Servicevriendelijke constructie zodat slijtdelen zoals ventielen, afdichtingen en plunjers eenvoudig kunnen worden vervangen. Centraal ventielconstructie voor een hoog volumetrisch rendement.
Ultra-hogedruk reiniger HD 9/100-4 Cage Classic: Comfortabel WOMA-pistool
Comfortabel WOMA-pistool
Ergonomische handgreep en laag gewicht voor gebruiksvriendelijke bediening. Werken zonder moe te worden dankzij minder trekkrachten.
Ultra-hogedruk reiniger HD 9/100-4 Cage Classic: Duurzaam en robuust
Duurzaam en robuust
Minder gebruik- en servicekosten. Voorkomt een plotselinge terugstoot doordat de druk bij het bedienen van het pistool langzaam wordt opgebouwd.
Grote mobiliteit
  • Door de grote wielen en het optimale zwaartepunt is het apparaat zeer mobiel, ondanks de omvang.
  • Gemakkelijk te vervoeren, ook op oneffen terrein, dankzij het praktische kraanoog.
Specificaties

Technische gegevens

werk druk (bar/MPa) 1000 / 100
Wateropbrengst (l/u) 980
Watertoevoer temperatuur (°C) 45
Brandstof Elektrisch
Motorvermogen 80 kW (kW) 35
Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 380 - 415
Frequentie (Hz) 50
Pomp type Maximale prestaties Kärcher krukaspomp
Gewicht zonder accessoires (kg) 378
Gewicht (met accessoires) (kg) 392
Gewicht inclusief verpakking (kg) 395,5
Afmetingen (L × B × H) ( ) 1395 x 789 x 1088

Verpakkingsinhoud

  • Spuitpistool: UHP-pistool (Dump Gun)
  • Roestvrij stalen spuitlans: 750 mm
  • Vlakstraalsproeier

Uitvoering

  • Lengte van de hogedrukslang: 20 m
  • Veiligheidsventiel
  • Bedrijfsurenteller
Ultra-hogedruk reiniger HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra-hogedruk reiniger HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra-hogedruk reiniger HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra-hogedruk reiniger HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra-hogedruk reiniger HD 9/100-4 Cage Classic
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Toepassingen
  • Bouwsector
  • industrie
  • vervoer-
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