Onkruid verwijderen met warm water
Met de Kärcher-onkruidlansen WR 20 of WR 50 en een warmwater hogedrukreiniger kunt u onkruid zonder pesticiden verwijderen. Alleen met warm water, dus goed voor het milieu en de behandelde oppervlakken.
Onkruid duurzaam bestrijden
Er zijn veel goede redenen om onkruid te bestrijden. In de landbouw voor de bescherming van gewassen. In gemeenten en steden, om openbare ruimtes schoon te houden en om schade aan opritten, pleinen en constructies te voorkomen. Omdat onkruid zich snel kan verspreiden, en grote schade aanrichten met hun wortels, is het daarom van groot belang dat het snel en grondig verwijderd kan worden zonder het oppervlak en het milieu aan te tasten.
Onkruid vergaat niet? Wel bij het gebruik van warm water!
Thermische onkruidverdelging is gebaseerd op een biochemisch principe: de meeste eiwitten denatureren bij een temperatuur van ongeveer 42°C. Dit betekent dat de eiwitten kunnen veranderen, breken en hun functies niet meer kunnen vervullen. De vereiste warmte wordt gegenereerd door het verbranden van gas of olie en op verschillende manieren geïmplementeerd: direct als een vlam of indirect via warmtestraling zoals warm water of stoom. Van deze methodes is warm water de enige die chemievrij de wortels van het onkruid bereikt.
Zelfs als de wortels niet meteen volledig worden vernietigd, worden het onkruiden verder verzwakt bij elke warmwaterbehandeling. Als u de dit vanaf het begin regelmatig uitvoert, wordt de (her)groei geremd en neemt de gebruiksfrequentie in het tweede jaar aanzienlijk af. Drie tot vier behandelingen (gemiddeld) per jaar zijn voldoende.
Voordelen van onkruid doden met warm water ten opzichte van andere processen:
√ Lage impact op het milieu
√ planten en wortels worden verzwakt en vernietigd, zelfs de zaden
√ Geluidsarm
√ Geschikt voor gebruik op alle oppervlakken, zelfs voor gevoelige en moeilijk bereikbare plaatsen
√ Hoog rendement
√ Tot (gemiddeld) 4 behandelingen in het eerste jaar, aflopend in het volgende jaar
Situatie voor gebruik weed control
Sterke groei van grassen, mossen en paardebloemen tussen de geplaveide voegen.
Na het bewerken met warm water
Een week na de behandeling met warm water is het onkruid gestorven en zijn grassen al grotendeels aangetast door het weer.
Vergelijking van onkruidverdelgers
Vanwege het warmtegeleidingsvermogen bereikt warm water het hoogste dieptewerking in vergelijking met alle thermische processen. Dit garandeert een duurzame bestrijding van de plant en de wortel.
Thermische geleidbaarheid W/m K:
Hete lucht 0.030
Stoom 0.025
Heet water 0.682
Efficiënt onkruid verdelgen
Onze nieuwe onkruidlansen zijn uitgerust met een adapter die de optimale hoeveelheid water aanpast voor de gebruikte Kärcher HDS. De onkruidlans WR 50 heeft een afneembaar en in hoogte verstelbaar chassis om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, zelfs bij continu gebruik.
Uw voordeel: het Kärcher-systeem
- De warmwater hogedrukreinigers van Kärcher zijn volledig uitgeruste reinigingsapparaten en kunnen de vereiste watertemperaturen genereren. Samen met de nieuwe onkruidlansen heeft u een complete systeemoplossing voor het verwijderen van onkruid.
- Je hebt daarnaast ook een krachtig professioneel apparaat voor verschillende andere reinigingstaken.
- Onze gepatenteerde brandertechnologie maakt consistent stabiele temperaturen tot 98 °C mogelijk. En alleen temperaturen die heel dicht bij de damp-remmende laag liggen, zijn optimaal voor het verwijderen van onkruid.
- De geoptimaliseerde waterstroom van de onkruidlansen vormt de basis voor de best mogelijke dieptewerking.
- De optionele 2-lans-bediening zorgt voor maximale efficiëntie.
- U hebt altijd en overal de volledige ondersteuning van het wereldwijde Kärcher-servicenetwerk.
Warmwater hogedrukreinigers
Afhankelijk van het type apparaat zijn er verschillende spuitmond-stukken beschikbaar om de optimale hoeveelheid water en dus constant hoge temperaturen te waarborgen. Voor onkruidverwijdering met de nieuwe WR 20 en WR 50 onkruidlansen kunt u vele Kärcher heetwater hogedrukreinigers gebruiken.
HDS 6/14 (-4) C / CX
HDS 7/16 C / CX
HDS 8 / 18-4 C / CX
HDS 9 / 18-4M / MX
HDS 10 / 20-4M / MX
HDS 12 / 18-4 S / SX
HDS 13 / 20-4 S / SX
HDS 1000 De / Be
HDS 13/20 De Tr1
HDS 17/20 De Tr1