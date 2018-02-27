Onkruid verwijderen met warm water

Onkruid vergaat niet? Wel bij het gebruik van warm water!

Thermische onkruidverdelging is gebaseerd op een biochemisch principe: de meeste eiwitten denatureren bij een temperatuur van ongeveer 42°C. Dit betekent dat de eiwitten kunnen veranderen, breken en hun functies niet meer kunnen vervullen. De vereiste warmte wordt gegenereerd door het verbranden van gas of olie en op verschillende manieren geïmplementeerd: direct als een vlam of indirect via warmtestraling zoals warm water of stoom. Van deze methodes is warm water de enige die chemievrij de wortels van het onkruid bereikt.

Zelfs als de wortels niet meteen volledig worden vernietigd, worden het onkruiden verder verzwakt bij elke warmwaterbehandeling. Als u de dit vanaf het begin regelmatig uitvoert, wordt de (her)groei geremd en neemt de gebruiksfrequentie in het tweede jaar aanzienlijk af. Drie tot vier behandelingen (gemiddeld) per jaar zijn voldoende.

Voordelen van onkruid doden met warm water ten opzichte van andere processen:

√ Lage impact op het milieu

√ planten en wortels worden verzwakt en vernietigd, zelfs de zaden

√ Geluidsarm

√ Geschikt voor gebruik op alle oppervlakken, zelfs voor gevoelige en moeilijk bereikbare plaatsen

√ Hoog rendement

√ Tot (gemiddeld) 4 behandelingen in het eerste jaar, aflopend in het volgende jaar