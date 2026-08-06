De mobiele industriële stofzuiger ID 130/22 Afc met draaistroommotor, een opgenomen vermogen van 2,2 kW en een filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spanen en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Een elektrisch trilmchanisme zorgt voor een effectieve reiniging van het duurzame en compacte filter. De stofzuiger heeft een krachtige, energiezuinige (IE3) radiale compressor met hoge volumestromen, die is ontworpen voor continu gebruik in drie ploegen. Naast zijn robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie voldoet hij daarmee aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. Een afzetchassis maakt een eenvoudige en ergonomische lediging van de 170 liter grote opvangbak mogelijk zonder de aandrijfkop te verwijderen. Dankzij een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukcompensatieslang op het apparaat verloopt het legen van het stofstof stofarm en veilig.