Ontstoffingssysteem ID 130/22 Afc
Compacte, mobiele stofafzuiger ID 130/22 Afc met gemotoriseerd filterschudden voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn spaanders en gevaarlijke stoffen (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Koppel bediend
De mobiele industriële stofzuiger ID 130/22 Afc met draaistroommotor, een opgenomen vermogen van 2,2 kW en een filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spanen en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Een elektrisch trilmchanisme zorgt voor een effectieve reiniging van het duurzame en compacte filter. De stofzuiger heeft een krachtige, energiezuinige (IE3) radiale compressor met hoge volumestromen, die is ontworpen voor continu gebruik in drie ploegen. Naast zijn robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie voldoet hij daarmee aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. Een afzetchassis maakt een eenvoudige en ergonomische lediging van de 170 liter grote opvangbak mogelijk zonder de aandrijfkop te verwijderen. Dankzij een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukcompensatieslang op het apparaat verloopt het legen van het stofstof stofarm en veilig.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheidStofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkopMechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffenStofarm legen dankzij PE-zak met geïntegreerd sluitingsmechanisme. Betrouwbare afvoer van stof in een PE-zak.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|370 / 1329
|Vacuüm (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Containerinhoud (l)
|170
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,2
|Aansluiting
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|9
|Nominale diameter aansluiting
|DN 140
|geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|174
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|174
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden gevaarlijk stof (OEL ≥ 0,1 mg / m³)