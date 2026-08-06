Ontstoffingssysteem ID 130/22 Afc

Compacte, mobiele stofafzuiger ID 130/22 Afc met gemotoriseerd filterschudden voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn spaanders en gevaarlijke stoffen (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Koppel bediend

De mobiele industriële stofzuiger ID 130/22 Afc met draaistroommotor, een opgenomen vermogen van 2,2 kW en een filtersysteem van stofklasse M is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spanen en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Een elektrisch trilmchanisme zorgt voor een effectieve reiniging van het duurzame en compacte filter. De stofzuiger heeft een krachtige, energiezuinige (IE3) radiale compressor met hoge volumestromen, die is ontworpen voor continu gebruik in drie ploegen. Naast zijn robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie voldoet hij daarmee aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. Een afzetchassis maakt een eenvoudige en ergonomische lediging van de 170 liter grote opvangbak mogelijk zonder de aandrijfkop te verwijderen. Dankzij een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukcompensatieslang op het apparaat verloopt het legen van het stofstof stofarm en veilig.

Kenmerken en voordelen
Ontstoffingssysteem ID 130/22 Afc: Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
Stofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.
Ontstoffingssysteem ID 130/22 Afc: Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
Mechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Ontstoffingssysteem ID 130/22 Afc: Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
Stofarm legen dankzij PE-zak met geïntegreerd sluitingsmechanisme. Betrouwbare afvoer van stof in een PE-zak.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 370 / 1329
Vacuüm (mbar/kPa) 33 / 3,3
Containerinhoud (l) 170
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,2
Aansluiting Elektrisch
Filteroppervlak (m²) 9
Nominale diameter aansluiting DN 140
geluidsniveau (dB(A)) 75
Stofklasse hoofdfilter M
Gewicht zonder accessoires (kg) 174
Gewicht inclusief verpakking (kg) 174
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1170 x 780 x 1580
Ontstoffingssysteem ID 130/22 Afc
Ontstoffingssysteem ID 130/22 Afc
Videos
Toepassingen
  • Voor grote hoeveelheden gevaarlijk stof (OEL ≥ 0,1 mg / m³)
Accessoires