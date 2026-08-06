Explosieveilige industriële stofzuiger voor het middensegment IVM 40/12-1 M Z22 voor het universeel opzuigen van kleine tot middelgrote hoeveelheden fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal - ook ideaal voor gebruik in hygiënisch gevoelige gebieden in ATEX zone 22. Het betrouwbare, duurzame, compacte en mobiele apparaat werkt in eenfasig bedrijf, is uitgerust met een EC-turbine en wordt overal gebruikt waar vanwege de omstandigheden speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Grote wielen zorgen voor een zeer eenvoudig transport naar de plaats van gebruik. Dankzij het innovatieve Pull and Clean-filterreinigingssysteem kan het grote stofklasse M-sterfilter eenvoudig, eenvoudig en comfortabel tijdens het gebruik worden gereinigd. De opvang- en filtercontainers zijn gemaakt van hoogwaardig, zuurbestendig RVS en het onderstel is gemaakt van robuust staal.