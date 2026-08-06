Industriële stofzuiger IVM 40/12-1 M Z22
Mobiele industriële stofzuiger uit het middensegment voorzien van sterfilter van stofklasse M en EC-turbine voor het opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in ATEX zone 22.
Explosieveilige industriële stofzuiger voor het middensegment IVM 40/12-1 M Z22 voor het universeel opzuigen van kleine tot middelgrote hoeveelheden fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal - ook ideaal voor gebruik in hygiënisch gevoelige gebieden in ATEX zone 22. Het betrouwbare, duurzame, compacte en mobiele apparaat werkt in eenfasig bedrijf, is uitgerust met een EC-turbine en wordt overal gebruikt waar vanwege de omstandigheden speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Grote wielen zorgen voor een zeer eenvoudig transport naar de plaats van gebruik. Dankzij het innovatieve Pull and Clean-filterreinigingssysteem kan het grote stofklasse M-sterfilter eenvoudig, eenvoudig en comfortabel tijdens het gebruik worden gereinigd. De opvang- en filtercontainers zijn gemaakt van hoogwaardig, zuurbestendig RVS en het onderstel is gemaakt van robuust staal.
Kenmerken en voordelen
Gecertificeerd voor ATEX zone 22Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX zone 22.
Stofklasse MCompleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Slijtagearme EC-turbineBorstelloos ontwerp voor slijtagearme werking. Geschikt voor drieploegendienst dankzij een levensduur van minimaal 5.000 uur.
Handmatige pull-and-clean-filterreiniging
- Filterreiniging met één beweging tijdens bedrijf.
- Slijtagearme reiniging door luchtomkering.
Uitgerust met een groot sterfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|49,4 / 178
|Vacuüm (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Containerinhoud (l)
|40
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1 x 1,2
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,6
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|50
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|50,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22
- Voor kleine tot middelgrote hoeveelheden vaste stoffen en stof van klasse M
- Voor de zwaarste toepassingen, ook geschikt voor het zuigen van kleverige materialen.