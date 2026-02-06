Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van fijn, gevaarlijk en ook explosief stof: onze industriële stofzuiger IVM 60/30 M Z22 uit de middenklasse maakt indruk met zijn duurzame zijkanaalventilator en driefasige werking voor continu gebruik in de industrie en, indien gewenst, ook de klok rond. De robuuste machine, met resistente stalen behuizing en zuurbestendige roestvrijstalen behuizing en container, heeft een groot sterfilter in stofklasse M en voldoet ook aan de eisen voor werk in ATEX Zone 22. De stofzuiger is ook gecertificeerd volgens 2014 / 34 / EU. Grote wielen garanderen maximale mobiliteit, terwijl de betrouwbare, handmatige filterreiniging met transmissie de levensduur van het filter verlengt, waardoor de onderhoudsinspanning wordt verminderd.