Industriële stofzuiger IVM 60/30 M Z22
Mobiele middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/30 M Z22 gecertificeerd volgens 2014/34 / EU en geschikt voor ATEX Zone 22 met zijkanaalventilator voor universele toepassingen in de industrie.
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van fijn, gevaarlijk en ook explosief stof: onze industriële stofzuiger IVM 60/30 M Z22 uit de middenklasse maakt indruk met zijn duurzame zijkanaalventilator en driefasige werking voor continu gebruik in de industrie en, indien gewenst, ook de klok rond. De robuuste machine, met resistente stalen behuizing en zuurbestendige roestvrijstalen behuizing en container, heeft een groot sterfilter in stofklasse M en voldoet ook aan de eisen voor werk in ATEX Zone 22. De stofzuiger is ook gecertificeerd volgens 2014 / 34 / EU. Grote wielen garanderen maximale mobiliteit, terwijl de betrouwbare, handmatige filterreiniging met transmissie de levensduur van het filter verlengt, waardoor de onderhoudsinspanning wordt verminderd.
Kenmerken en voordelen
Gecertificeerd voor ATEX zone 22Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX zone 22.
Stofklasse MCompleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 3 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVM-filterreiniging
- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een extra groot sterfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|68 / 244,8
|Vacuüm (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Containerinhoud (l)
|60
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|79
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|102
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|102,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee